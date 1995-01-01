«Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
К перерыву испанцы вели со счетом 3:2.
Команда из Санкт-Петербурга не пропускала трижды в первом тайме с 9 августа 2018 года. Тогда минское «Динамо» забило три гола за 45 минут в игре отбора ЛЕ (4:0).
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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