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    «Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

    «Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    К перерыву испанцы вели со счетом 3:2.

    Команда из Санкт-Петербурга не пропускала трижды в первом тайме с 9 августа 2018 года. Тогда минское «Динамо» забило три гола за 45 минут в игре отбора ЛЕ (4:0).

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    Источник: «Бомбардир»

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