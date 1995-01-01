«Зенит» пропустил 3 гола до перерыва впервые с августа 2018 года

«Зенит» принимает «Бетис» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

К перерыву испанцы вели со счетом 3:2.

Команда из Санкт-Петербурга не пропускала трижды в первом тайме с 9 августа 2018 года. Тогда минское «Динамо» забило три гола за 45 минут в игре отбора ЛЕ (4:0).

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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