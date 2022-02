Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

Полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за «Брентфорд».

Он принял участие в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), проведя на поле 60 минут.

Датчанин, которому сегодня исполнилось 30 лет, сделал голевой пас в дебютной встрече.

@joshdasilva_Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ