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  • Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

14 февраля 2022, 20:20
3

Полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за «Брентфорд».

Он принял участие в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), проведя на поле 60 минут.

Датчанин, которому сегодня исполнилось 30 лет, сделал голевой пас в дебютной встрече.

  • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
  • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
  • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
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Источник: твиттер «Брентфорда»
Англия. Премьер-лига Брентфорд Эриксен Кристиан
Комментарии (3)
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Demgel
1644859864
Хоть и товарняк,но с возвращением!)
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Oldtrafford83
1644903099
С возвращением Кристиан, желаю закошмарить Арсенал в субботу)
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Hektor 84
1644940978
Здоровья Крис! Жаль тебе не разрешили играть в Италии.
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