Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

Хоть и товарняк,но с возвращением!)
Полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за «Брентфорд».
Он принял участие в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), проведя на поле 60 минут.
Датчанин, которому сегодня исполнилось 30 лет, сделал голевой пас в дебютной встрече.
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления.
- Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
@joshdasilva_Today's Match Report as @ChrisEriksen8 made his return to action https://t.co/tA0pQMg7KR#BrentfordFC pic.twitter.com/UOvXt1n6GZ– Brentford FC (@BrentfordFC) February 14, 2022
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