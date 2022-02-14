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    Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

    Полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за «Брентфорд».

    Он принял участие в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), проведя на поле 60 минут.

    Датчанин, которому сегодня исполнилось 30 лет, сделал голевой пас в дебютной встрече.

    • Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
    • Контракт – до конца сезона с опцией продления.
    • Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).

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    Эриксен: «После остановки сердца я стал по-другому смотреть на жизнь»

    Эриксен: «Раньше я не планировал возвращаться в АПЛ»

    Эриксен – об остановке сердца: «Я покинул этот мир на пять минут»

    Источник: твиттер «Брентфорда»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +409

      Demgel 31 минуту назад

      Хоть и товарняк,но с возвращением!)

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