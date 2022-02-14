Эриксен дебютировал за «Брентфорд» в день своего 30-летия и сделал голевой пас

Полузащитник Кристиан Эриксен впервые сыграл за «Брентфорд».
Он принял участие в товарищеском матче с «Саутенд Юнайтед» (3:2), проведя на поле 60 минут.
Датчанин, которому сегодня исполнилось 30 лет, сделал голевой пас в дебютной встрече.
- Эриксен перешел в «Брентфорд» на правах свободного агента.
- Контракт – до конца сезона с опцией продления.
- Прошлым летом он пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1).
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Источник: твиттер «Брентфорда»