Кубок Италии. «Ювентус» прошел «Сассуоло» благодаря голу на 88-й минуте

там же вроде автогол)
В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» дома обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1.
Решающий гол в свои ворота забил защитник «Сассуоло» Руан на 88-й минуте.
В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Фиорентиной».
Кубок Италии. 1/4 финала
Ювентус – Сассуоло – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Дибала, 3; 1:1 – Траоре, 24; 2:1 – Руан, 88 (в свои ворота).
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