Кубок Италии. «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и сыграет в полуфинале с «Интером»

«Милан» крупно победил «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии – 4:0. Дубль сделал нападающий Оливье Жиру.
В полуфинале команда Стефано Пиоли сыграет с «Интером».
Кубок Италии. 1/4 финала
Голы: 1:0 – Леау, 24; 2:0 – Жиру, 41; 3:0 – Жиру, 45+1; 4:0 – Кессье, 79.
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