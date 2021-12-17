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    Кубок Италии. «Милан» разгромил «Лацио» (4:0) и сыграет в полуфинале с «Интером»

    «Милан» крупно победил «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии – 4:0. Дубль сделал нападающий Оливье Жиру.

    В полуфинале команда Стефано Пиоли сыграет с «Интером».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Милан – Лацио – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Леау, 24; 2:0 – Жиру, 41; 3:0 – Жиру, 45+1; 4:0 – Кессье, 79.

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    Источник: «Бомбардир»

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