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    Директор «Байера»: «Удивлюсь, если Азмун приедет в хорошей форме и сразу попадeт в состав»

    Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес сообщил, что нападающий Сердар Азмун скорее всего не сыграет с дортмундской «Боруссией» 6 февраля.

    «У Азмуна были легкие травмы и коронавирус. Будем возвращать его в форму в ближайшие несколько дней, а может, и недель.

    Не думаю, что Азмун попадeт в состав на матч с дортмундской «Боруссией» в воскресенье. Буду удивлен, если он приедет в такой хорошей форме, что сразу попадeт в состав», – сказал Рольфес.

    • Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года.
    • В этом сезоне иранец забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • До «Байера» Азмун всю взрослую карьеру проводил в России.

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    Источник: Kicker

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13542

      житель СПб 16 минут назад

      Интересно! На лавку брали?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15836

      Garrincha58 1 час назад

      всё ясно они его вели пять лет теперь будут пять лет держать в запасе как реликвию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23143

      bset > Garrincha58 1 час назад

      А надо бросать сразу в бой, чтобы он травмировался и лечился до лета?

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