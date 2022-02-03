Директор «Байера»: «Удивлюсь, если Азмун приедет в хорошей форме и сразу попадeт в состав»

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес сообщил, что нападающий Сердар Азмун скорее всего не сыграет с дортмундской «Боруссией» 6 февраля.

«У Азмуна были легкие травмы и коронавирус. Будем возвращать его в форму в ближайшие несколько дней, а может, и недель.

Не думаю, что Азмун попадeт в состав на матч с дортмундской «Боруссией» в воскресенье. Буду удивлен, если он приедет в такой хорошей форме, что сразу попадeт в состав», – сказал Рольфес.