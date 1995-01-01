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    Агент Миранчука – о травме игрока: «Не все так страшно»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы задней поверхности бедра.

    «Леша восстанавливается, все в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не все так страшно.

    Вероятность участия в матче против «Кальяри»? Не могу ничего прогнозировать. Об этом скажет доктор команды.

    Леша проходит индивидуальный курс терапии. Он уже в расположении команды», – сказал агент.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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