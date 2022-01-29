Агент Миранчука – о травме игрока: «Не все так страшно»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о ходе восстановления игрока после травмы задней поверхности бедра.
«Леша восстанавливается, все в порядке. Он в расположении команды, тренируется индивидуально. Не все так страшно.
Вероятность участия в матче против «Кальяри»? Не могу ничего прогнозировать. Об этом скажет доктор команды.
Леша проходит индивидуальный курс терапии. Он уже в расположении команды», – сказал агент.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»