Примера. «Вильярреал» после разгрома «Мальорки» опередил «Барселону»

«Вильярреал» в домашнем матче Примеры разгромил выходца из Сегунды «Мальорку». Победный гол случился в свои ворота.

«Мальорка» не побеждает «Вильярреал» на его поле с 2003 года.

Команда Унаи Эмери поднялась в зону еврокубков, опередив «Барселону». «Мальорка» – 17-я.

Испания. Примера. 22-й тур

Вильярреал – Мальорка – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Руссо, 12 (в свои ворота); 2:0 – Тригерос, 34; 3:0 – Парехо, 87 (с пенальти).

Удаления: нет – Руссо, 86 (вторая ж.к.).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Известный футбольный агент попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Фанаты «Спартака» не будут посещать матчи второго круга РПЛ

Форвард «Рубина» ушел из клуба из-за Слуцкого