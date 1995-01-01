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    Примера. «Вильярреал» после разгрома «Мальорки» опередил «Барселону»

    «Вильярреал» в домашнем матче Примеры разгромил выходца из Сегунды «Мальорку». Победный гол случился в свои ворота.

    «Мальорка» не побеждает «Вильярреал» на его поле с 2003 года.

    Команда Унаи Эмери поднялась в зону еврокубков, опередив «Барселону». «Мальорка» – 17-я.

    Испания. Примера. 22-й тур

    Вильярреал – Мальорка – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Руссо, 12 (в свои ворота); 2:0 – Тригерос, 34; 3:0 – Парехо, 87 (с пенальти).

    Удаления: нет – Руссо, 86 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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