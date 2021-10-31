Семина не пустили на матч «Аталанта» – «Лацио»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не попал на матч Серии А «Аталанта» – «Лацио» (2:2). Дело в отечественной вакцине от коронавируса.
«Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают.
Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» – написал Семин.
- В «Аталанте» играет Алексей Миранчук, с которым Семин работал в «Локомотиве».
- Матч «Ювентус» – «Зенит» состоится 2 ноября.
- Вакцина «Спутник» не признается странами Евросоюза.
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Источник: инстаграм Юрия Семина