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Семина не пустили на матч «Аталанта» – «Лацио»

31 октября 2021, 00:20
57

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не попал на матч Серии А «Аталанта» – «Лацио» (2:2). Дело в отечественной вакцине от коронавируса.

«Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают.

Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» – написал Семин.

  • В «Аталанте» играет Алексей Миранчук, с которым Семин работал в «Локомотиве».
  • Матч «Ювентус»«Зенит» состоится 2 ноября.
  • Вакцина «Спутник» не признается странами Евросоюза.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Юрия Семина
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Аталанта Лацио Семин Юрий
Комментарии (57)
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Боцман59rus
1635631408
_ у макаронников память короткая, забыли уже о Российских " туристах" в белых халатах в разгар пандемии>)))
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Блямба
1635652132
Может Палыч просто фляжку в кармане спалил..
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Sviro
1635655054
Пока ВОЗ не одобрит наш спутник, так и будет. Создали первыми, а до сих пор не признали. Плохо наши чинуши работают.
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Atom2020
1635664142
Палыча просто не узнали без "петушка" на голове
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Красногорск_Фан
1635665422
Предельно заурядное событие . еще раз подтверждающее что дебилам все равно что хейтить. У меня друзей из Барнаула неделю назад не пустили на зенит проездом без куар кода. Таких случаев легион. В любой стране , с любой справкой. А Юрию Палычу долгих лет.
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R_a_i_n
1635670245
Болел Турина не пускать на стадион в Питере без Спутника)))
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Hektor 84
1635673166
Как же так? Удар по репутации плешивого царя! Зато пытается заколоть страну своими вакцинами, а они оказываются фикции. И их никто в Европе не признает. Пол страны просто купили кюарт код и дожили на вирус. Зато в Европе с их вакцинами уже во всю проводят массовые мероприятия и полные стадионы на матчах. А у нас судя по зомбоящику массовая вакцинация, только никто не прививается, народ не ведется на фикцию. Теперь царь новую фикцию придумал, чтоб бабло отмыть локдаун называется. Кстати думаю он не последний, будут еще и еще. Народу и малому бизнесу закручивают гайки.
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NewLife
1635673433
Я считаю, что прививаться или нет, каждый должен сам решать, и, хотя сам привитый, я понимаю людей, которые не хотят подселять в свой организм чужие гены, но они должны знать, что за время эволюции разные вирусы уже наподселяли нам тысячи ген. Другое дело вопрос: а как общество должно смотреть на антиваксов, которые перенося ковид с симптомами и без симтомов разносят повсюду заразу, из-за которой старики и больные мрут, как мухи. Я думаю, все должны привиться, а тех кто распространяет теории заговора, ненаучное мракобесие, нужно отдавать под суд.
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Hektor 84
1635674415
Не сторонник вакцинации, но если бы и решился делать прививку, то укол бы вакцину разработанную пфайзером. Даже заплатил бы за нее. Потому что если произведено в РФ и раздается бесплатно всё говнище! Никогда в России хорошее народу бесплатно не раздавали. Тем более что касается медицины. Заходишь в аптеки цены звиздос! 5000р оставить в аптеке за раз это как не куй делать. Цены на продукты питания и вещи так же. Причем и то и другое низкого качества и всё на добавках. И тут вдруг вакцина и бесплатно. Еще и от царя, как говорится с барского плеча)))
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Decorhome
1635682121
Палыч красавец
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