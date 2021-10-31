Семина не пустили на матч «Аталанта» – «Лацио»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не попал на матч Серии А «Аталанта» – «Лацио» (2:2). Дело в отечественной вакцине от коронавируса.

«Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают.

Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» – написал Семин.

В «Аталанте» играет Алексей Миранчук , с которым Семин работал в «Локомотиве».

, с которым Семин работал в «Локомотиве». Матч «Ювентус» – «Зенит» состоится 2 ноября.

Вакцина «Спутник» не признается странами Евросоюза.