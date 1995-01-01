Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Семина не пустили на матч «Аталанта» – «Лацио»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин не попал на матч Серии А «Аталанта» – «Лацио» (2:2). Дело в отечественной вакцине от коронавируса.

    «Приехал на матч «Аталанта» – «Лацио»! На матч не попал, так как без прививки Pfizer не пускают.

    Надеюсь, на «Ювентус» – «Зенит» с прививкой «Спутник» проблем не будет!» – написал Семин.

    • В «Аталанте» играет Алексей Миранчук, с которым Семин работал в «Локомотиве».
    • Матч «Ювентус»«Зенит» состоится 2 ноября.
    • Вакцина «Спутник» не признается странами Евросоюза.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Юрия Семина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25845

      Боцман59rus 1 минуту назад

      _ у макаронников память короткая, забыли уже о Российских " туристах" в белых халатах в разгар пандемии>)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9047

      playsh 6 минут назад

      Что,от Российской "бундес-лиги" блевать хочется,сладенького захотелось?
      Поделом тебе - что воспитал,то и смотри...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -209

      СуперПАВ9 21 минуту назад

      Че за беспредел?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90673
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67922
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru