Рангник – о «Локомотиве»: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник оценил стартовый этап работы в клубе нового тренера Маркуса Гисдоля.

«Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось.

Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб. Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник (председатель совета директоров «Локо» – примечание «Бомбардира»).

Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – сказал Рангник.

Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.

Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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