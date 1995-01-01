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    Рангник – о «Локомотиве»: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник оценил стартовый этап работы в клубе нового тренера Маркуса Гисдоля.

    «Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось.

    Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб. Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник (председатель совета директоров «Локо» – примечание «Бомбардира»).

    Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – сказал Рангник.

    • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии13
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      Рейтинг: +60

      OstavteLOKO_V_pokoe 1 час назад

      «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный».
      1) паровоз - это вид тягового подвижного состава, т.е. локомотив. Как клуб: "локомотив - паровоз". Сапсан - это пассажирский моторвагонный подвижной состав, без локомотива.
      2) в паровозе тип движителя - паровой котел, в сапсане - двигатель, питающийся от контактной сети. Паровоз - автономен, Сапсан - привязан к силовому контактному проводу.
      3) Паровоз - изобретение, которое в России имеет давнюю историю. Отец и сын Черепановы и другие последователи. Советская Россия - топ уровень паровозостроения. Сапсан - немецкий высокоскоростной пассажирский поезд Velaro компании Siemens. Сапсан - наклейка на корпусе.
      4) Сильный ли Сапсан!? Быстрый - да, сильный - относительно. Сильный в чем, в мощности? Вся мощность уходит на скорость, а не на перевозку грузов, к примеру.
      5) Сапсан не современный. Начало производства в 2001 г, локализация в РФ в 2008 г. Современные , это китайские поезда маглев и японские Синкансен.
      6) Чтобы из чего-то сделать что-то надо иметь инфраструктуру и производство. В России из паровоза не делали Сапсан, его купили.
      7) И потом Локо уже давно не паравоз в метафоричном смысле. Как минимум - пригородная электричка 2000-х. А паравоз - это нечно с низким КПД.
      Так что как хотите, иносказательно или как есть, в очередной раз наплевательское отношение к болельщику и пространные рассуждения вокруг "дорогой игрушки"...
      P.S. Всем успехов, побед и хорошего футбола! Верим в команду!

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан > OstavteLOKO_V_pokoe 56 минут назад

      Сильно.

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      Рейтинг: +13769

      Persona_non_Grata > OstavteLOKO_V_pokoe 17 минут назад

      Спасибо за познавательно-просветительскую статью )))

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      Рейтинг: +2007

      acor94 > OstavteLOKO_V_pokoe 15 минут назад

      А ещё, сапсан это птица!

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      Рейтинг: +3001

      ySS 1 час назад

      Паровозами они были крайне редко, а сапсанами регулярными стать бюджет не позволит. Ржд, хоть и тоже монополист, но ни разу не газовый.

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      Рейтинг: +2621

      lordmrv 1 час назад

      Лишь бы дрезина в итоге не вышла. Жаль будет такой клуб.

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      Рейтинг: +13733

      paracetamol 1 час назад

      Гисдоль как-то не очень начал. Сапсаны так не начинают!

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      Рейтинг: +13769

      Persona_non_Grata > paracetamol 19 минут назад

      Быстро только бакланы могут )))

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      Рейтинг: +2752

      tarasofka 2 часа назад

      так-то сапсан уже нифига не современный, просто у нас подаётся, как инновация.

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан > tarasofka 2 часа назад

      Таки и газ в полный рост заменяют на экологичное топливо ))) под. Йо. П. по полной )))

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      Рейтинг: +2248

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      В 45-м вас уже сделали по полные помидоры. Идите на х. Е. Р. Из клуба и поскорее . и сапсаны давно без вас есть. Отлично ездят

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      Рейтинг: +660

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Из паровоза можно только сделать ведро.

      1
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      Рейтинг: +209

      заткнитемнерот 2 часа назад

      Очередной пустозвон и популист, который мало что решает.

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