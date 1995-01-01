Рангник – о «Локомотиве»: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный».
1) паровоз - это вид тягового подвижного состава, т.е. локомотив. Как клуб: "локомотив - паровоз". Сапсан - это пассажирский моторвагонный подвижной состав, без локомотива.
2) в паровозе тип движителя - паровой котел, в сапсане - двигатель, питающийся от контактной сети. Паровоз - автономен, Сапсан - привязан к силовому контактному проводу.
3) Паровоз - изобретение, которое в России имеет давнюю историю. Отец и сын Черепановы и другие последователи. Советская Россия - топ уровень паровозостроения. Сапсан - немецкий высокоскоростной пассажирский поезд Velaro компании Siemens. Сапсан - наклейка на корпусе.
4) Сильный ли Сапсан!? Быстрый - да, сильный - относительно. Сильный в чем, в мощности? Вся мощность уходит на скорость, а не на перевозку грузов, к примеру.
5) Сапсан не современный. Начало производства в 2001 г, локализация в РФ в 2008 г. Современные , это китайские поезда маглев и японские Синкансен.
6) Чтобы из чего-то сделать что-то надо иметь инфраструктуру и производство. В России из паровоза не делали Сапсан, его купили.
7) И потом Локо уже давно не паравоз в метафоричном смысле. Как минимум - пригородная электричка 2000-х. А паравоз - это нечно с низким КПД.
Так что как хотите, иносказательно или как есть, в очередной раз наплевательское отношение к болельщику и пространные рассуждения вокруг "дорогой игрушки"...
P.S. Всем успехов, побед и хорошего футбола! Верим в команду!
Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник оценил стартовый этап работы в клубе нового тренера Маркуса Гисдоля.
«Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось.
Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб. Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник (председатель совета директоров «Локо» – примечание «Бомбардира»).
Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – сказал Рангник.
- Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ.
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