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  • Рангник – о «Локомотиве»: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

Рангник – о «Локомотиве»: «Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный»

19 октября 2021, 17:54
19

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник оценил стартовый этап работы в клубе нового тренера Маркуса Гисдоля.

«Маркус провел только две тренировки с командой. Многие недавно вернулись из сборных. Была очень дикая игра с «Рубином». Нам нужны недели, чтобы развивать сознание игроков. Игроки рвались вперед, у них все получилось.

Мы интегрировали Лоськова и Пашинина в новый тренерский штаб. Для нас важна устойчивость. Команда должна работать и добиваться успеха. Это задачи, которые передо мной поставил Плутник (председатель совета директоров «Локо» – примечание «Бомбардира»).

Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный «Сапсан», – сказал Рангник.

  • Гисдоль возглавил «Локо» 10 октября.
  • Команда идет на 5-м месте в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (19)
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заткнитемнерот
1634655968
Очередной пустозвон и популист, который мало что решает.
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Красногорск_Фан
1634656855
В 45-м вас уже сделали по полные помидоры. Идите на х. Е. Р. Из клуба и поскорее . и сапсаны давно без вас есть. Отлично ездят
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lordmrv
1634658866
Лишь бы дрезина в итоге не вышла. Жаль будет такой клуб.
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ySS
1634659667
Паровозами они были крайне редко, а сапсанами регулярными стать бюджет не позволит. Ржд, хоть и тоже монополист, но ни разу не газовый.
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OstavteLOKO_V_pokoe
1634660059
«Из паровоза мы хотим сделать «Сапсан». Современный и сильный». 1) паровоз - это вид тягового подвижного состава, т.е. локомотив. Как клуб: "локомотив - паровоз". Сапсан - это пассажирский моторвагонный подвижной состав, без локомотива. 2) в паровозе тип движителя - паровой котел, в сапсане - двигатель, питающийся от контактной сети. Паровоз - автономен, Сапсан - привязан к силовому контактному проводу. 3) Паровоз - изобретение, которое в России имеет давнюю историю. Отец и сын Черепановы и другие последователи. Советская Россия - топ уровень паровозостроения. Сапсан - немецкий высокоскоростной пассажирский поезд Velaro компании Siemens. Сапсан - наклейка на корпусе. 4) Сильный ли Сапсан!? Быстрый - да, сильный - относительно. Сильный в чем, в мощности? Вся мощность уходит на скорость, а не на перевозку грузов, к примеру. 5) Сапсан не современный. Начало производства в 2001 г, локализация в РФ в 2008 г. Современные , это китайские поезда маглев и японские Синкансен. 6) Чтобы из чего-то сделать что-то надо иметь инфраструктуру и производство. В России из паровоза не делали Сапсан, его купили. 7) И потом Локо уже давно не паравоз в метафоричном смысле. Как минимум - пригородная электричка 2000-х. А паравоз - это нечно с низким КПД. Так что как хотите, иносказательно или как есть, в очередной раз наплевательское отношение к болельщику и пространные рассуждения вокруг "дорогой игрушки"... P.S. Всем успехов, побед и хорошего футбола! Верим в команду!
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Кузьмич на трибуне
1634664876
Как то странно. Во первых странным путём пошли. Сначала вопреки всякой логики, сменили Палыча на , Николича. Но Николич и в самом деле преобразил команду . Локо стали другими, но ничуть не хуже. Затем продлевают с Николичем контракт, и ... увольняют Николича, а теперь нужно выплачивать неустойку. Как по моему мнению , так это распил бюджетных средств. Получится Сапсан или не получится ,не знаю. Лишь бы не дрезина. Клубу пожелаю удачи, а болельщикам ЛОКО- самые добрые пожелания.
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Валерий2705
1634671423
Больше похоже на новую разработку от Рангника - Х.у.е.п.с.а.н. Уж не знаю насколько современно, но смотрится не больно сильно..
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PAREVG.
1634675089
Сапсан, на полном ходу летящий в тупик. То есть катастрофа неизбежна...
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zigbert
1634720418
Все это перевоплощение может свернуться в случае ухода Рангника. Но на бумаге все выглядит красиво.
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Кузьмич на трибуне
1634926658
Судя по игре в Еврокубках, Сапсан не скоро выйдет из депо. Пока что на рельсах дрезина.
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