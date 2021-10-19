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Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»

19 октября 2021, 12:59
10

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник раскрыл подробности назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера клуба.

«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками.

Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились.

Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически.

В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в «Казанке». У нас топовая академия. Там ведется хорошая работа.

В России живет 140 миллионов человек. Наша задача вовремя найти игрока, подписать его и дать необходимую инфраструктуру. Это наши цели. Везде должны работать топовые специалисты», – сказал Рангник.

  • Рангник работает в клубе с лета.
  • «Локомотив» идет в РПЛ на 5-м месте.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Рангник Ральф Николич Марко Гисдоль Маркус
Комментарии (10)
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bomilazdeshnii
1634639739
А кто?
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Enter2006
1634640008
Ну ну.. "я не я и хата не моя "
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Storm13
1634644228
Проститутка европейская. Для таких как он люди ничто, деньги всё.
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Форвард 79
1634644815
Не виноватая я! Он сам ушел!)))
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ilichkadr
1634646100
Ага, не я принял решение, но оно было принято с моей подачи.
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Дедуктор
1634647923
Зря он это сказал. Нет, чтобы честно признаться. Осторожный футбол Николича это не для Локо. Локо это агрессивный атакующий футбол. Стеночки-забегания, то-сё. Кружева. Мощные удары Лоськова чуть ли не с центра поля. Скоростные прорывы Сычева. Мудрая распасовка Хохлова. Непререкаемый авторитет Босса. Готовность Вадика послать "на..." любого угрожающего воротам Локо. Вот, что такое Локомотив! А для этого нужен Гиздоль, а никак не Николич. Вот, тогда была бы логика. А так .. понос какой то трусливый.
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vladimir-7
1634650359
Но нашептал и убедил руководство лично я, Рангник.
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Snek
1634653727
Так он правду говорит, не он уволил. Он попросту не принимает таких решений, но вот нашептать то он мог, что и сделал.
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zigbert
1634715843
Теперь уже и не важно кто принимал это решение. Гораздо важней будет игра команды и ее результаты. Для руководства Локомотива это будет очередной проверкой на прочность.
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