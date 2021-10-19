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    Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник раскрыл подробности назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера клуба.

    «Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками.

    Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились.

    Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически.

    В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в «Казанке». У нас топовая академия. Там ведется хорошая работа.

    В России живет 140 миллионов человек. Наша задача вовремя найти игрока, подписать его и дать необходимую инфраструктуру. Это наши цели. Везде должны работать топовые специалисты», – сказал Рангник.

    • Рангник работает в клубе с лета.
    • «Локомотив» идет в РПЛ на 5-м месте.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10408

      Cleaner 21 минуту назад

      Не Рагник? А может это ЗАРЕМА конкурента разваливает?..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      Enter2006 58 минут назад

      Ну ну.. "я не я и хата не моя "

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +219

      bomilazdeshnii 1 час назад

      А кто?

      0
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      Рейтинг: +2706

      tarasofka 1 час назад

      издабол.

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