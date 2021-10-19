Рангник: «Не я принял решение уволить Николича»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник раскрыл подробности назначения Маркуса Гисдоля на пост главного тренера клуба.

«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками.

Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились.

Не я принял решение, что Николич не будет тренером. Для меня главное, чтобы команда развивалась. Главное, чтобы игроки понимали, как будет развиваться команда. Они должны становиться лучше и командно, и тактически.

В последнюю неделю отсматривал игроков в нашей академии, в «Казанке». У нас топовая академия. Там ведется хорошая работа.

В России живет 140 миллионов человек. Наша задача вовремя найти игрока, подписать его и дать необходимую инфраструктуру. Это наши цели. Везде должны работать топовые специалисты», – сказал Рангник.

Рангник работает в клубе с лета.

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