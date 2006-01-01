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    Рангник: «Нелогично, что Россия в футболе позади Австрии, Греции и Португалии»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник высказался о позициях России в рейтингах УЕФА.

    «Для меня непонятно, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии – это нелогично.

    Если Россия хочет войти в шестeрку, надо думать стратегически», – считает Рангник.

    • В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 9-е место.
    • В этом сезоне РПЛ в еврокубках представляют 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локо».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1441

      Enter2006 1 час назад

      Согласен! Куда Португалии до России? У них там какой-то Роналду неизвестный кривоногий а у нас целая звезда мирового масштаба Дзюба была! ))

      1
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      Рейтинг: +6296

      Антибиотик > Enter2006 1 час назад

      Причем тут один игрок? Португалия очень долгое время была ниже нас в таблице. Все правильно он говорит.

      0
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      Рейтинг: +1441

      Enter2006 > Антибиотик 1 час назад

      Если нужно разжевать: Один игрок - это ирония. А вот в чём тогда нелогичность? Сейчас сборная России "нелогично" ниже Португалии? Т.е. лучше сборной Португалии сейчас играет? Не смешите плз. Что там было ранее уже не волнует, пишут о текущем рейтинге УЕФА.

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      Рейтинг: +6296

      Антибиотик > Enter2006 58 минут назад

      Ну, ты сначала матчасть выучи, а потом задавай глупые вопросы. этот рейтинг составляется из достижений клубов, а не сборных. Португалия всегда была ниже нас, только с прошлого года мы поползли вниз. Правильно говорит немец, нужно восстанавливать потерянные позиции и ничего тут удивительного нет. Разжевыватель нашелся.

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      Рейтинг: +1441

      Enter2006 > Антибиотик 42 минуты назад

      Видимо ты не знаешь матчасть. Повторюсь, сейчас в рейтинге УЕФА мы занимаем справедливую позицию. Про сборные я что-то под горячую руку написал ) Можно много жонглировать таблицами, но это не поможет в рейтинге УЕФА. Восстанавливать потерянные позиции - это верно. Но ещё раз подтверждает что в рейтинге УЕФА Россия на своём месте сейчас. Не читай между строк. Кто против восстановления? Я - за! Но нужно постараться на поле а не в табличках справедливости искать.

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      Рейтинг: +6296

      Антибиотик > Enter2006 36 минут назад

      Капец) Так немец и говорит о том, что для него нелогично, что Россия сейчас идет ниже вышеуказанных стран, что нужно подниматься. Что не так??? Пришли в Локомотив два немца, оба профессионалы, так пусть поработают, потом будет видно. Они еще ничего не успели сделать для российского футбола, так некоторые уже осуждают, лишь бы что-то написать.

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      Рейтинг: +1441

      Enter2006 > Антибиотик 33 минуты назад

      Не, ну смотри:

      1. "что нужно подниматься" - да, нужно, очень!
      2. "что для него нелогично" - см. п.1

      Нелогичного ничего не вижу.

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      Рейтинг: +692

      mama1991 1 час назад

      Идиот... Австрия и Греция согласен, но Португалия?)))

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      Рейтинг: +14669

      Garrincha58 1 час назад

      после таких рангников мы можем очутиться ниже Молдавии

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