Рангник: «Нелогично, что Россия в футболе позади Австрии, Греции и Португалии»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник высказался о позициях России в рейтингах УЕФА.
«Для меня непонятно, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии – это нелогично.
Если Россия хочет войти в шестeрку, надо думать стратегически», – считает Рангник.
- В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 9-е место.
- В этом сезоне РПЛ в еврокубках представляют 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локо».
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Источник: «Чемпионат»