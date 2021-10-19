Рангник: «Нелогично, что Россия в футболе позади Австрии, Греции и Португалии»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник высказался о позициях России в рейтингах УЕФА.

«Для меня непонятно, почему Россия позади Австрии, Греции, Португалии – это нелогично.

Если Россия хочет войти в шестeрку, надо думать стратегически», – считает Рангник.

В таблице коэффициентов УЕФА Россия занимает 9-е место.

В этом сезоне РПЛ в еврокубках представляют 3 команды – «Зенит», «Спартак» и «Локо».

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