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    Рангник: «У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Нельзя допускать повторения такого»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Антона Миранчука.

    • У футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
    • Хавбек уехал на восстановление в Германию.
    • В текущем сезоне Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах.

    «У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Сейчас он сможет вернуться только в декабре. Такие вещи должны выявляться вовремя. Нельзя допускать повторения неприятных событий», – сказал Рангник.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6447

      серега кашин 2 часа назад

      говорил бы правду, что пожертвовали здоровьем игрока ради достижения результата, а он сейчас страдает

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