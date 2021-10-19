Рангник: «У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Нельзя допускать повторения такого»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Антона Миранчука.
- У футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
- Хавбек уехал на восстановление в Германию.
- В текущем сезоне Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах.
«У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Сейчас он сможет вернуться только в декабре. Такие вещи должны выявляться вовремя. Нельзя допускать повторения неприятных событий», – сказал Рангник.
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Источник: Sport24