Рангник: «У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Нельзя допускать повторения такого»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с травмой полузащитника Антона Миранчука.

У футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.

Хавбек уехал на восстановление в Германию.

В текущем сезоне Миранчук сделал 1 ассист в 5 матчах.

«У Миранчука месяцы не могли выявить проблему с травмой. Сейчас он сможет вернуться только в декабре. Такие вещи должны выявляться вовремя. Нельзя допускать повторения неприятных событий», – сказал Рангник.

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