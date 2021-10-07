Директор «Аталанты» Сартори – о возможном уходе Миранчука: «Это неправда»

В «Аталанте» опровергли информацию, согласно которой полузащитник Алексей Миранчук может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

«Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей – игрок «Аталанты», – сказал спортивный директор бергамского клуба Джованни Сартори.