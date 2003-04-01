Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    3 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему

    Директор «Аталанты» Сартори – о возможном уходе Миранчука: «Это неправда»

    В «Аталанте» опровергли информацию, согласно которой полузащитник Алексей Миранчук может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    «Это неправда. Нам трудно комментировать такие слухи, когда нет никакой конкретики. На данный момент Алексей – игрок «Аталанты», – сказал спортивный директор бергамского клуба Джованни Сартори.

    • В текущем сезоне Миранчук поучаствовал в 5 матчах «Аталанты» и сделал 1 ассист.
    • В 4 последних встречах он на поле не появлялся.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90040
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67728
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru