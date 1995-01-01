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    ФИФА попросила ряд стран помочь в эвакуации футболисток из Афганистана

    ФИФА беспокоится за будущее футболисток Афганистана после прихода к власти запрещенного в России террористического движения «Талибан». В связи с этим организация обратилась к ряду стран с просьбой помочь в эвакуации спортсменок.

    Сами футболистки опасаются за свои жизни. По мнению ФИФА, ситуация в Афганистане остается тревожной.

    • Талибы свергли предыдущий режим президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана.
    • Мирные жители Афганистана пытаются покинуть страну, ожидая гонения со стороны талибов.
    • «Талибан» планирует объявить в Афганистане Исламский эмират.

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    Источник: ВВС

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