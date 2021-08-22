ФИФА попросила ряд стран помочь в эвакуации футболисток из Афганистана

ФИФА беспокоится за будущее футболисток Афганистана после прихода к власти запрещенного в России террористического движения «Талибан». В связи с этим организация обратилась к ряду стран с просьбой помочь в эвакуации спортсменок.

Сами футболистки опасаются за свои жизни. По мнению ФИФА, ситуация в Афганистане остается тревожной.

Талибы свергли предыдущий режим президента Ашрафа Гани , бежавшего из Афганистана.

, бежавшего из Афганистана. Мирные жители Афганистана пытаются покинуть страну, ожидая гонения со стороны талибов.

«Талибан» планирует объявить в Афганистане Исламский эмират.

Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

ФИФА пожизненно дисквалифицировала экс-главу Футбольной федерации Афганистана за сексуальные домогательства к игрокам