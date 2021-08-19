Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

Стало известно о смерти футболиста молодежной сборной Афганистана Заки Анвари. Он погиб при попытке покинуть страну в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17А. Части тела Анвари были обнаружены по прибытии судна в США.
Самолет осуществлял вылет из аэропорта Кабула, где сейчас установилась власть запрещенного в России террористического движения «Талибан».
- Талибы свергли предыдущий режим президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана.
- Мирные жители Афганистана пытаются покинуть страну, ожидая гонения со стороны талибов.
- «Талибан» планирует объявить в Афганистане Исламский эмират.
Источник: твиттер Бабака Тагвая
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