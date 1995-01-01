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    Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

    Стало известно о смерти футболиста молодежной сборной Афганистана Заки Анвари. Он погиб при попытке покинуть страну в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17А. Части тела Анвари были обнаружены по прибытии судна в США.

    Самолет осуществлял вылет из аэропорта Кабула, где сейчас установилась власть запрещенного в России террористического движения «Талибан».

    • Талибы свергли предыдущий режим президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана.
    • Мирные жители Афганистана пытаются покинуть страну, ожидая гонения со стороны талибов.
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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Бабака Тагвая

    Журналист, историк. Пишет на английском и французском языках. Аудитория - более 58 тысяч подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      inzek 14 минут назад

      вот она какая демократия от сша

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