Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

Стало известно о смерти футболиста молодежной сборной Афганистана Заки Анвари. Он погиб при попытке покинуть страну в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17А. Части тела Анвари были обнаружены по прибытии судна в США.

Самолет осуществлял вылет из аэропорта Кабула, где сейчас установилась власть запрещенного в России террористического движения «Талибан».