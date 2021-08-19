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  • Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

Игрок молодежной сборной Афганистана Анвари погиб, пытаясь покинуть страну в отсеке шасси самолета США

19 августа 2021, 00:51
13

Стало известно о смерти футболиста молодежной сборной Афганистана Заки Анвари. Он погиб при попытке покинуть страну в отсеке шасси американского военно-транспортного самолета С-17А. Части тела Анвари были обнаружены по прибытии судна в США.

Самолет осуществлял вылет из аэропорта Кабула, где сейчас установилась власть запрещенного в России террористического движения «Талибан».

  • Талибы свергли предыдущий режим президента Ашрафа Гани, бежавшего из Афганистана.
  • Мирные жители Афганистана пытаются покинуть страну, ожидая гонения со стороны талибов.
  • «Талибан» планирует объявить в Афганистане Исламский эмират.

Источник: твиттер Бабака Тагвая

Журналист, историк. Пишет на английском и французском языках. Аудитория - более 58 тысяч подписчиков.

Азия
Комментарии (13)
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inzek
1629326536
вот она какая демократия от сша
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житель СПб
1629332894
Так вот, оказывается, кто находился в отсеке шасси... Печально. И так вот жизнь заканчивается...
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talgatnurzhanov2006
1629343505
Иманды болсын.
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MaxRnD
1629344251
Шустрый малый, но фортуна повернулась к нему задницей. Шансов, правда, всё равно никаких не было - не раздавило бы стойкой шасси, так замерз бы на высоте ...
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sobaka120982
1629347054
Он не погиб, это убийство! Американцы не имели права взлетать в такой ситуации... где же осуждения других стран, права человека и великая демократия. И ведь и санкций не будет к америке применены.. потому что все ссут
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BlackMurder
1629351414
Надо было в турбину лезть, там теплее , но дует
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JI e x a
1629373484
слушайте, а в кино я видел, что супергерои могут зацепиться за шасси и летать в отсеке для шасси, и они живые остаются. Это что, в кино враньё, что ли?
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