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    Рангник и Цорн хотят купить в «Локомотив» Пиняева, Захаряна, Тикнизяна, Тюкавина и Макарова

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил о трансферных целях «Локомотива».

    «На прошлой неделе я рассказывал о вероятных трансферах «Локо» на выход. Рад, что коллеги стали выверять этот перечень – кто-то добавлял Зе Луиша и Мурило, кто-то убирал Баринова. Так или иначе, список точно существует, и «Локомотив» серьезно обновится. Тот же Крыховяк уже уехал в «Краснодар».

    А что с приобретениями? Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь — и хочет до сих пор.

    Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ.

    По Пиняеву, как мы и сообщали, «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

    На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать. В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

    И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

    Томас Цорн не только сообщал клубам и агента, кто доступен на продажу, но и общался на тему покупок. В частности, он имел разговоры с «Рубином» по Денису Макарову, а также активизировался в направлении Константина Тюкавина. Обоих «Локомотив» хочет заполучить – однако реализовать это будет проблемой», – написал Арустамян в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 20:16
    Комментарии7
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      Рейтинг: +123

      Мортус 4 минуты назад

      Ничего не слипнитсо. У ВТБ денег назанимали, чтобы у ВТБ игроков скупить.

      0
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      Рейтинг: +6509

      Рубинище 49 минут назад

      всех перспективных молодых решили скупить. клубы своих молодых и перспективных как минимум дёшево не отдадут

      0
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      Рейтинг: +11267

      Hektor 84 57 минут назад

      А репа у них в Локомотиве ни у кого не треснет? Пусть Цорн им подсветит клиентов своего агентства))) Баду например

      0
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      Рейтинг: +732

      Князев 1 час назад

      Кто же вам даст? За одно захватите и Меси

      0
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      Рейтинг: +1618

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Комментатор Нобель Арустамян: "купить в «Локомотив» Захаряна, Тикнизяна... Джигарханяна и Пашиняна")))

      1
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      Рейтинг: +1142

      vmonomah17 1 час назад

      С учетом того, что все паспортисты, даже у мсити и псж на них денег не хватит)))

      2
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      Рейтинг: +1029

      GreyDM 1 час назад

      Очень надеюсь, что у руководства Динамо хватит ума ,сил и возможностей не допустить трансферов Захаряна и Тюкавина в локо. Если и отпускать, то только в европу

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