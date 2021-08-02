Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рангник и Цорн хотят купить в «Локомотив» Пиняева, Захаряна, Тикнизяна, Тюкавина и Макарова

Рангник и Цорн хотят купить в «Локомотив» Пиняева, Захаряна, Тикнизяна, Тюкавина и Макарова

2 августа 2021, 20:16
17

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о трансферных целях «Локомотива».

«На прошлой неделе я рассказывал о вероятных трансферах «Локо» на выход. Рад, что коллеги стали выверять этот перечень – кто-то добавлял Зе Луиша и Мурило, кто-то убирал Баринова. Так или иначе, список точно существует, и «Локомотив» серьезно обновится. Тот же Крыховяк уже уехал в «Краснодар».

А что с приобретениями? Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь — и хочет до сих пор.

Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ.

По Пиняеву, как мы и сообщали, «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать. В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

Томас Цорн не только сообщал клубам и агента, кто доступен на продажу, но и общался на тему покупок. В частности, он имел разговоры с «Рубином» по Денису Макарову, а также активизировался в направлении Константина Тюкавина. Обоих «Локомотив» хочет заполучить – однако реализовать это будет проблемой», – написал Арустамян в телеграме.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов ЦСКА Динамо Рубин Тикнизян Наир Макаров Денис Пиняев Сергей Тюкавин Константин Захарян Арсен Рангник Ральф Цорн Томас
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
GreyDM
1627925256
Очень надеюсь, что у руководства Динамо хватит ума ,сил и возможностей не допустить трансферов Захаряна и Тюкавина в локо. Если и отпускать, то только в европу
Ответить
vmonomah17
1627925851
С учетом того, что все паспортисты, даже у мсити и псж на них денег не хватит)))
Ответить
Hektor 84
1627927116
А репа у них в Локомотиве ни у кого не треснет? Пусть Цорн им подсветит клиентов своего агентства))) Баду например
Ответить
Мортус
1627930324
Ничего не слипнитсо. У ВТБ денег назанимали, чтобы у ВТБ игроков скупить.
Ответить
JTherry
1627930775
не слабая "распродажа" игроков Локо по инсайду Нобеля...) Цорн губы раскатал на всю молодежь клубов, которые успели проявить себя в РПЛ, но... 1) это потребует приличное финансовое вливание (под кредит ВТБ?), 2) кроме того, должны быть и на выход игроки, о которых Локо заявил, что никого не продает, кроме Крыховяка (и возможно, Миранчука), 3) захотят ли сами клубы продавать этих игроков...?
Ответить
ySS
1627933285
Пора бы поумерить всё это инсайдерство. Сами-то читают, что пишут?
Ответить
derrik2000
1627933351
Опять, как в Спартаке, у прядкинского сынка Цорна "наполеоновские планы"??? Или Нобель Арустамян просто решил к себе привлечь внимание? Спартак - уже совсем недавно распродал и загубил: команда до сих пор от его "шоковой терапии" не пришла в себя. Теперь полигон для экспериментов - Локомотив??? Ну-ну... Кто ж ему этих озвученных продаст-то??? Если только по цене игроков сборной Италии. )))
Ответить
Вомбат
1627934023
Ага, щас вам Динамо продаст свое будущее! Да и ЦСКА не в том положении, чтобы продавать паспортистов из обоймы. Пиняев - другое дело. Его Крылья продадут, когда ему стукнет 17. Только не факт, что в Локо. Его может захотеть приобрести Манчестер, где он год назад стажировался.
Ответить
Garrincha58
1627970977
СМИ хватит уже всякую лабуду писать
Ответить
zigbert
1627993954
Очень уж все выглядит сверх естественно.
Ответить
Главные новости
В «Сосьедаде» отреагировали на эмоциональный поступок Захаряна
17:30
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
1
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
4
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
10
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
15
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
3
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
7
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
7
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
1
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
2
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
4
Выявлен московский клуб РПЛ, где «сливают» тренера
15:11
7
Шварц сделал комплимент Галактионову после победы над ним
14:57
1
«Локомотив» увеличил внутренний лимит на легионеров
14:54
2
Стало известно, когда «Локо» вернет Мостового
14:31
6
Агент Батракова ответил, когда Алексей будет игроком старта «Галатасарая»
14:21
Губернатор Федорищев обратился к Кадырову после матча «Ахмат» – «Крылья»
14:06
3
Реакция Губерниева на сомнительный пенальти в пользу «Зенита»
13:57
8
Фото«Галатасарай» поместил Батракова в центр победного фото
13:49
1
«На уверенном зашел!»: Батракова похвалили за дебют за «Галатасарай»
13:30
Батраков высказался на турецком языке после дебюта за «Галатасарай»
13:14
3
Стало известно, сыграет ли Тюкавин со «Спартаком»
12:55
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
1
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
30
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
12
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+