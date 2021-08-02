Рангник и Цорн хотят купить в «Локомотив» Пиняева, Захаряна, Тикнизяна, Тюкавина и Макарова

Комментатор Нобель Арустамян сообщил о трансферных целях «Локомотива».

«На прошлой неделе я рассказывал о вероятных трансферах «Локо» на выход. Рад, что коллеги стали выверять этот перечень – кто-то добавлял Зе Луиша и Мурило, кто-то убирал Баринова. Так или иначе, список точно существует, и «Локомотив» серьезно обновится. Тот же Крыховяк уже уехал в «Краснодар».

А что с приобретениями? Еще просмотрев весенние матчи в России, Ральф Рангник составил лонглист игроков, которых обязательно нужно будет купить. В него входили Арсен Захарян, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Их Рангник хотел в первую очередь — и хочет до сих пор.

Руководство «Локомотива» пыталось выйти на связь с боссами ВТБ, чтобы узнать о возможности трансфера Захаряна. Как можно догадаться, ничего не вышло: «Динамо» не собирается продавать Арсена, тем более в другой клуб РПЛ.

По Пиняеву, как мы и сообщали, «Локо» вел переговоры, и довольно продуктивные. Ими занимался в том числе лично Александр Плутник. Стороны были максимально близки к сделке.

На самом финише стороны все-таки не договорились. Пиняев отказался от варианта с «Локо» и перешел в «Крылья Советов». Хотя Рангник до последнего настаивал: Сергея нужно обязательно брать. В последний момент «Локо» предложил Пиняеву зарплату 30 тысяч евро в месяц. Также игроку и его представителям предлагали полтора миллиона евро в качестве бонуса.

И все-таки Пиняев выбрал Самару. Сторона Сергея (им занимается Павел Андреев) сочла: в 16 лет парню лучше поработать со знакомым ему тренером Осинькиным. Впрочем, «Локомотив» продолжит попытки заполучить Пиняева.

Томас Цорн не только сообщал клубам и агента, кто доступен на продажу, но и общался на тему покупок. В частности, он имел разговоры с «Рубином» по Денису Макарову, а также активизировался в направлении Константина Тюкавина. Обоих «Локомотив» хочет заполучить – однако реализовать это будет проблемой», – написал Арустамян в телеграме.