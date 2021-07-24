«Бавария» представила новую домашнюю форму

«Бавария» показала фотографии домашней формы команды на сезон-2021/22.
Комплект выполнен в традиционном для клуба темно-красном цвете с более светлыми полосами. Над эмблемой «Баварии» появилась пятая звезда – в честь 30-го чемпионства в Германии. На воротнике присутствует слоган «Mia san mia» («Мы – это мы»).
Немецкая фирма adidas – технический спонсор «Баварии».
- «Бавария» стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд.
- Новый сезон Бундеслиги стартует 13 августа.
Источник: официальный сайт «Баварии»