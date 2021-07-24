«Бавария» представила новую домашнюю форму

«Бавария» показала фотографии домашней формы команды на сезон-2021/22.

Комплект выполнен в традиционном для клуба темно-красном цвете с более светлыми полосами. Над эмблемой «Баварии» появилась пятая звезда – в честь 30-го чемпионства в Германии. На воротнике присутствует слоган «Mia san mia» («Мы – это мы»).

Немецкая фирма adidas – технический спонсор «Баварии».