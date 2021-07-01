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    «Бавария» представила новую домашнюю форму

    «Бавария» показала фотографии домашней формы команды на сезон-2021/22.

    Комплект выполнен в традиционном для клуба темно-красном цвете с более светлыми полосами. Над эмблемой «Баварии» появилась пятая звезда – в честь 30-го чемпионства в Германии. На воротнике присутствует слоган «Mia san mia» («Мы – это мы»).

    Немецкая фирма adidas – технический спонсор «Баварии».

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3341

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Что за ип.ан.утое представление формы? они б ещё просто бирку сфоткали и выложили бы

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      Рейтинг: +1052

      zarsm > АртурZaСМ 2 минуты назад

      Да это бомбардир чудит, как всегда. На сайте Баварии на главной странице в цвет красуется футболка спереди и сбоку, но бомбардир посчитал, чтог данная фоточка даст нам полное представление))))

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