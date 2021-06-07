Чалханоглу близок к продлению контракта с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, вероятно, останется в итальянском клубе.
По информации журналиста Николо Скиры, 27-летний футболист готов принять предложение о продлении контракта с годичной зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы.
Действующий договор турка истекает 30 июня.
- В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
- Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались хавбеком, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.
Источник: Твиттер Николо Скиры