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    Чалханоглу близок к продлению контракта с «Миланом»

    Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, вероятно, останется в итальянском клубе.

    По информации журналиста Николо Скиры, 27-летний футболист готов принять предложение о продлении контракта с годичной зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы.

    Действующий договор турка истекает 30 июня.

    • В минувшем сезоне Чалханоглу провел за «Милан» 43 матча, забил 9 голов и сделал 12 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 35 миллионов евро.
    • Сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» интересовались хавбеком, но не договорились с ним о финансовых деталях сотрудничества.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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