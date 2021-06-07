Чалханоглу близок к продлению контракта с «Миланом»

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу, вероятно, останется в итальянском клубе.

По информации журналиста Николо Скиры, 27-летний футболист готов принять предложение о продлении контракта с годичной зарплатой 4 миллиона евро плюс бонусы.

Действующий договор турка истекает 30 июня.