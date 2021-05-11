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  • «Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона

«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона

11 мая 2021, 12:41
27

В российском футболе произойдут значительные изменения.

По информации «Чемпионата», Профессиональная футбольная лига прекратит своe существование. Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги

Сообщается, что в ФНЛ будет два дивизиона. В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы – по той же схеме, что и ПФЛ.

  • В нынешнем розыгрыше ФНЛ участвуют 22 команды.
  • В ПФЛ по итогам сезона должны были вылететь 6 клубов.
  • Из-за проблем с лицензированием допуск в РПЛ могут не получить «Оренбург» и «Алания».

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. ПФЛ. Группа 2
Комментарии (27)
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Кирилл Михайлов
1620727449
и смысл? То же самое получается
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Victor.Vings
1620727559
В чём смысл тогда таких изменений?
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Fusballer
1620727648
А ещё через год вернут Высшую, первую и Вторую лиги.
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Skull_Boy
1620727927
Даунизм продолжается, как и с кубком
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paracetamol
1620728043
От перемены слагаемых сумма не меняется.
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vladimir-7
1620728767
Поменяли этикетку, а содержание осталось. Надо бы в ФНЛ ввести ещё один дивизион, состоящий из всех команды РПЛ и название ей дать ФЛС ( Футбольная лига ставок ) — делайте ваши ставки, наслаждайтесь игрой и получайте деньги в кассе, если повезёт.
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ZAITZEFF2011
1620730004
С какой стороны не посмотри - распил денег и деградация нашего футбола. Название не меняет суть вопроса о не качественном чемпионате.
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АртурZaСМ
1620733165
***В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы – по той же схеме, что и ПФЛ.*** И в чем же тогда изменения? Если осла назвать конём он от этого ослом быть не перестанет...
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Spirit_78
1620735249
Опять имитация бурной деятельности в РФС.
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rash1959
1620736107
Сколько бабла освоят только на переименование, а суть та же.
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