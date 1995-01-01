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    «Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона

    В российском футболе произойдут значительные изменения.

    По информации «Чемпионата», Профессиональная футбольная лига прекратит своe существование. Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги

    Сообщается, что в ФНЛ будет два дивизиона. В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы – по той же схеме, что и ПФЛ.

    • В нынешнем розыгрыше ФНЛ участвуют 22 команды.
    • В ПФЛ по итогам сезона должны были вылететь 6 клубов.
    • Из-за проблем с лицензированием допуск в РПЛ могут не получить «Оренбург» и «Алания».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии10
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      Рейтинг: +20228

      bset 4 минуты назад

      Бессмысленные изменения. Если уж и менять что-то, то разделять ФНЛ на зоны. А в будущем, если клубов будет достаточное количество, надо будет и РПЛ делить на зоны. И либо отдельно играть, а потом разыгрывать путевки в еврокубки среди победителей своих групп, либо как в США, когда матчи на территории одной конфедерации играются в ближайшие туры, чтобы не летать туда-сюда, а затем плей-офф.

      0
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      Рейтинг: +912

      ZAITZEFF2011 18 минут назад

      С какой стороны не посмотри - распил денег и деградация нашего футбола. Название не меняет суть вопроса о не качественном чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +10598

      ilichkadr 24 минуты назад

      Мы имеем дело со второй производной старой галлюцинации, и это не работает совсем.
      "Песок - неважная замена овсу", как сказано у О.Генри.
      "В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы"
      Идиотизму нет предела. Первые 20 команд это конечно центр, где основное бабло. Далее согласно 4-х сторон света, так сказать по мере удаленности от центра. Чем дальше на Восток, тем меньше будет бабла.
      Следовательно, крытых стадионов нам как всегда не видать. Будем играть в валенках и термобелье!!!

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      Рейтинг: +17446

      vladimir-7 39 минут назад

      Поменяли этикетку, а содержание осталось. Надо бы в ФНЛ ввести ещё
      один дивизион, состоящий из всех команды РПЛ и название ей дать ФЛС
      ( Футбольная лига ставок ) — делайте ваши ставки, наслаждайтесь игрой и получайте деньги в кассе, если повезёт.

      1
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      Рейтинг: +10881

      paracetamol 51 минуту назад

      От перемены слагаемых сумма не меняется.

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      Рейтинг: +2146

      swot1205 > paracetamol 47 минут назад

      полностью согласен. это как с "весна-осень" - поменяли только круги местами и чемпионат стал не 2021, а 20/21. В общем реформа ради реформы. Как результат работы непрофессионалов, попавших на должность по блату

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      Рейтинг: +12114

      Skull_Boy 53 минуты назад

      Даунизм продолжается, как и с кубком

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      Рейтинг: +3736

      Fusballer 58 минут назад

      А ещё через год вернут Высшую, первую и Вторую лиги.

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      Рейтинг: +294

      Victor.Vings 59 минут назад

      В чём смысл тогда таких изменений?

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      Рейтинг: +107

      Кирилл Михайлов 1 час назад

      и смысл? То же самое получается

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