«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона

В российском футболе произойдут значительные изменения.
По информации «Чемпионата», Профессиональная футбольная лига прекратит своe существование. Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги
Сообщается, что в ФНЛ будет два дивизиона. В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы – по той же схеме, что и ПФЛ.
- В нынешнем розыгрыше ФНЛ участвуют 22 команды.
- В ПФЛ по итогам сезона должны были вылететь 6 клубов.
- Из-за проблем с лицензированием допуск в РПЛ могут не получить «Оренбург» и «Алания».
Источник: «Чемпионат»