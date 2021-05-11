«Чемпионат»: ПФЛ прекратит существование. В ФНЛ будет два дивизиона

В российском футболе произойдут значительные изменения.

По информации «Чемпионата», Профессиональная футбольная лига прекратит своe существование. Со следующего сезона все клубы ПФЛ войдут в состав Футбольной национальной лиги

Сообщается, что в ФНЛ будет два дивизиона. В первом останутся 20 команд, а второй будет разделен на четыре группы – по той же схеме, что и ПФЛ.