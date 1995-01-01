Corriere della Sera: команды серии С и D больше не будут играть в Кубке Италии

Жопошники и видимо боятся опять, что половина элиты вылетит на 3ем раунде
Формат Кубка Италии претерпит значительные изменения со следующего сезона.
По информации Corriere della Sera, в турнире больше не будут участвовать клубы Серии C и D, которые ранее стартовали с первого раунда Кубка.
- В Кубке Италии останутся 40 команд из Серии А и B.
- Отмечается, что новый формат должен стать более привлекательным для зрителей и телевещателей.
- 19 мая «Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии сезона-2020/21.