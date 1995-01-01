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    Corriere della Sera: команды серии С и D больше не будут играть в Кубке Италии

    Формат Кубка Италии претерпит значительные изменения со следующего сезона.

    По информации Corriere della Sera, в турнире больше не будут участвовать клубы Серии C и D, которые ранее стартовали с первого раунда Кубка.

    • В Кубке Италии останутся 40 команд из Серии А и B.
    • Отмечается, что новый формат должен стать более привлекательным для зрителей и телевещателей.
    • 19 мая «Аталанта» сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии сезона-2020/21.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere della Sera

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12083

      Skull_Boy 31 минуту назад

      Жопошники и видимо боятся опять, что половина элиты вылетит на 3ем раунде

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