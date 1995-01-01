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    Серия А. «Аталанта» обменялась голами с «Сассуоло», Миранчук остался в запасе; «Болонья» и «Фиорентина» забили на двоих шесть голов

    «Аталанта» лишилась шансов на чемпионство после потери очков в матче с «Сассуоло». Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

    «Фиорентина» без Александра Кокорина сыграла вничью с «Болоньей» Синиши Михайловича.

    Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    Болонья – Фиорентина – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Влахович, 21 (с пенальти); 1:1 – Паласио, 31; 1:2 – Бонавентура, 64; 2:2 – Паласио, 71; 2:3 – Влахович, 73; 3:3 – Паласио, 84.

    Наполи – Кальяри – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Осимхен, 13; 1:1 – Нандес, 90+4.

    Сассуоло – Аталанта – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Госенс, 32; 1:1 – Берарди, 52 (с пенальти).

    Удаления: Марлон, 75 (вторая ж.к.) – Голлини, 23.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1375

      koli4ka 1 час назад

      А я считаю,что остаться в запасе,как Лёша Миранчук-это гораздо почётнее,чем как Саня Кокорин,даже в заявочном шорт-листе на игру отсутствует!!!

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