Серия А. «Аталанта» обменялась голами с «Сассуоло», Миранчук остался в запасе; «Болонья» и «Фиорентина» забили на двоих шесть голов

«Аталанта» лишилась шансов на чемпионство после потери очков в матче с «Сассуоло». Российский полузащитник гостей Алексей Миранчук остался в запасе.

«Фиорентина» без Александра Кокорина сыграла вничью с «Болоньей» Синиши Михайловича.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Болонья – Фиорентина – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Влахович, 21 (с пенальти); 1:1 – Паласио, 31; 1:2 – Бонавентура, 64; 2:2 – Паласио, 71; 2:3 – Влахович, 73; 3:3 – Паласио, 84.

Наполи – Кальяри – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Осимхен, 13; 1:1 – Нандес, 90+4.

Сассуоло – Аталанта – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Госенс, 32; 1:1 – Берарди, 52 (с пенальти).

Удаления: Марлон, 75 (вторая ж.к.) – Голлини, 23.

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