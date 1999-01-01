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    Calciomercato: «Милан» договорился с вратарем «Лилля» Мэйньяном

    «Милан» готовится к возможному уходу из команды вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт истекает в июне.

    По информации Calciomercato, итальянский клуб хочет заменить своего воспитанника Майком Мэйньяном из «Лилля».

    «Милан» уже достиг предварительной договоренности с самим французом, однако пока не согласовал условия его трансфера.

    • В текущем сезоне Мэйньян пропустил 35 голов в 43 матчах.
    • В прошлом году 25-летний футболист дебютировал за сборную Франции.
    • Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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    Источник: Calciomercato

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