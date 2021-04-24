Calciomercato: «Милан» договорился с вратарем «Лилля» Мэйньяном

«Милан» готовится к возможному уходу из команды вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт истекает в июне.

По информации Calciomercato, итальянский клуб хочет заменить своего воспитанника Майком Мэйньяном из «Лилля».

«Милан» уже достиг предварительной договоренности с самим французом, однако пока не согласовал условия его трансфера.