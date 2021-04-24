Calciomercato: «Милан» договорился с вратарем «Лилля» Мэйньяном

«Милан» готовится к возможному уходу из команды вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, чей контракт истекает в июне.
По информации Calciomercato, итальянский клуб хочет заменить своего воспитанника Майком Мэйньяном из «Лилля».
«Милан» уже достиг предварительной договоренности с самим французом, однако пока не согласовал условия его трансфера.
- В текущем сезоне Мэйньян пропустил 35 голов в 43 матчах.
- В прошлом году 25-летний футболист дебютировал за сборную Франции.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: Calciomercato