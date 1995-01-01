Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    «Боруссия» Д интересуется форвардом ПСВ Маленом

    Нападающий ПСВ Дониелл Мален может продолжить карьеру в Германии.

    По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний футболист входит в список трансферных целей дортмундской «Боруссии».

    Возможно, голландец станет заменой для Эрлинга Холанда, чей уход летом будет вероятен в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.

    • Ранее сообщалось об интересе к Малену со стороны «Барселоны», «Ливерпуля» и «Милана».
    • В текущем сезоне форвард забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 39 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:25
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84068
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru