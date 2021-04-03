«Боруссия» Д интересуется форвардом ПСВ Маленом

Нападающий ПСВ Дониелл Мален может продолжить карьеру в Германии.
По информации журналиста Николо Скиры, 22-летний футболист входит в список трансферных целей дортмундской «Боруссии».
Возможно, голландец станет заменой для Эрлинга Холанда, чей уход летом будет вероятен в случае непопадания команды в Лигу чемпионов.
- Ранее сообщалось об интересе к Малену со стороны «Барселоны», «Ливерпуля» и «Милана».
- В текущем сезоне форвард забил 23 гола и сделал 8 ассистов в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры