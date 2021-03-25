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Corriere dello Sport: «Ювентус» выставил Дибалу на трансфер

25 марта 2021, 18:40
8

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, отвечающий за трансферную политику клуба, решил продать 27-летнего аргентинца.

Сообщается, что у «Ювентуса» есть предложения по футболисту, но они не превышают 40-45 миллионов евро, что не устраивает руководство туринцев.

  • Дибала продолжает восстанавливать после травмы.
  • В последний раз он появлялся на поле 10 января.
  • В текущем сезоне Серии А аргентинец забил два гола и сделал два ассиста в 11 матчах.

Источник: Corriere dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Дибала Пауло
Комментарии (8)
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BlackMurderDeco
1616688264
Бавария включись уже, мне Пауло всегда был симпатичен
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Skull_Boy
1616688609
Нереальные долбае_6ы
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Hektor 84
1616691810
Зато пеналду престарелого оставляют! Толку уже от него мало. Голы клепает только середнякам и аутсайдерам, а в матчах с топами полный 0!
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DeStar
1616697422
пытались его пиарить пару лет назад ... по факту обычный игрок, с не плохими способностями,не то нападающих - хотя честно вообще не поход, скорее полузащитник, атакующий. Но он не де брюйне. не фернандеш , не силва... а так..просто хороший игрок, но ему даже до уровня ливерпульского коутиньо далековато
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dinar7777dinar
1616751667
дол б оебы ! конченный тувинский позор ! кристинку никакущего оставить и продать дибалу ! Бравоооо.
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zigbert
1616774882
Может еще принес бы пользы Ювентусу. Руководству конечно видней.
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