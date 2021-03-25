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    Corriere dello Sport: «Ювентус» выставил Дибалу на трансфер

    Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

    По информации Corriere dello Sport, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, отвечающий за трансферную политику клуба, решил продать 27-летнего аргентинца.

    Сообщается, что у «Ювентуса» есть предложения по футболисту, но они не превышают 40-45 миллионов евро, что не устраивает руководство туринцев.

    • Дибала продолжает восстанавливать после травмы.
    • В последний раз он появлялся на поле 10 января.
    • В текущем сезоне Серии А аргентинец забил два гола и сделал два ассиста в 11 матчах.

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    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -226

      БУДУЛАЙ ГАЙКИН 1 минуту назад

      клоуны а питуха ни какого мороканского оставят(( ахахах старая кляча.

      0
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      Рейтинг: +11593

      Skull_Boy 16 минут назад

      Нереальные долбае_6ы

      0
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      Рейтинг: +172

      BlackMurderDeco 21 минуту назад

      Бавария включись уже, мне Пауло всегда был симпатичен

      0
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