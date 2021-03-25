Corriere dello Sport: «Ювентус» выставил Дибалу на трансфер

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.
По информации Corriere dello Sport, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, отвечающий за трансферную политику клуба, решил продать 27-летнего аргентинца.
Сообщается, что у «Ювентуса» есть предложения по футболисту, но они не превышают 40-45 миллионов евро, что не устраивает руководство туринцев.
- Дибала продолжает восстанавливать после травмы.
- В последний раз он появлялся на поле 10 января.
- В текущем сезоне Серии А аргентинец забил два гола и сделал два ассиста в 11 матчах.
Источник: Corriere dello Sport