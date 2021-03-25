Corriere dello Sport: «Ювентус» выставил Дибалу на трансфер

Нападающий Пауло Дибала близок к уходу из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

По информации Corriere dello Sport, вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, отвечающий за трансферную политику клуба, решил продать 27-летнего аргентинца.

Сообщается, что у «Ювентуса» есть предложения по футболисту, но они не превышают 40-45 миллионов евро, что не устраивает руководство туринцев.