⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Химками», «Сочи» примет «Тамбов»

Сегодня, 18 марта, 23-й тур РПЛ завершится двумя матчами.

В 19:00 мск состоятся две игры: «Рубин» – «Химки» и «Сочи» – «Тамбов».

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки

19 марта, 19:00 мск

Сочи – Тамбов

19 марта, 19:00 мск

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

Удаление: Кайо, 18 – нет.

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.

Ротор (Волгоград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Семенов, 33; 2:0 – Ильин, 47.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.

Удаления: Ахметов, 53 – нет.

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