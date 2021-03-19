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⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Химками», «Сочи» примет «Тамбов»

19 марта 2021, 12:18
77

Сегодня, 18 марта, 23-й тур РПЛ завершится двумя матчами.

В 19:00 мск состоятся две игры: «Рубин»«Химки» и «Сочи»«Тамбов».

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Химки

19 марта, 19:00 мск

Сочи – Тамбов

19 марта, 19:00 мск

Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

Удаление: Кайо, 18 – нет.

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.

Ротор (Волгоград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2.

Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Семенов, 33; 2:0 – Ильин, 47.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.

Удаления: Ахметов, 53 – нет.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Ростов Ахмат Арсенал ЦСКА Зенит Уфа Локомотив Краснодар Динамо Спартак Урал
Комментарии (77)
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slavа0508
1615970531
Момент истины для ЦСКА,для Зенита не так всё критично в случае проигрыша,а то что пожалуй один самых важных матчей после перерыва однозначно,,,,,
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Lester84
1615974020
Последний шанс для ЦСКА побороться за чемпионство и последний шанс для Гончаренко
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SpartakFirst064
1615974964
Пройдите табуном по бомжам,,,,,
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Боцман59rus
1615977621
Имея достаточный опыт скажу, с Уралом будут проблемы, так что пока главное болеть за своих, а не против чужих
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Вомбат
1615982300
По состав Зенит лучше, но у обеих команд сейчас нет игры, так что многое, если не все, решит настрой. Веган настроить Зенит на победу не сможет. Сможет ли это сделать Дзюба, изрядно растерявший авторитет, я не знаю. А вот Ганчаренко точно сделает все, чтобы зарядить своих ребят. Так что трудно давать прогноз на эту игру. Могу только сказать: Вперед, Зенит!
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ySS
1615983617
Для ЦСКА матч важнее
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paracetamol
1615992906
Лишит Зеня сегодня последних надежд на ЕК лошадей. А там и Сочи, глядишь, их обойдут, и быки подтянутся...
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_Marqella_
1616054446
Уфа – Локомотив (Москва) 0-1, Краснодар – Динамо (Москва) 2-2, Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) 1-1...Вангую, так будет...ну или примерно так..
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Mister_Tomsk
1616082838
Если спартак оступится с уралом, будет очень круто. Бомжи конечно уже купили себе золото.. но дальше будет битва.
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mamba9090909
1616151188
Чудны дела!!!)) В школе меня учили что есть европеовидная раса с подгруппами кавказоидная и средиземноморская - европейцы, монголоидная с подгруппами австралоиды, американоиды - монголы, буряты, эскимосы......, н е г р о идная раса - н е г р ы............... Так вот, за то, что я человека н е г р оидной расы назвал н е г р о м, меня забанили на двое суток. Как это понять? Мы где живём?
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