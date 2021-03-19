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    ⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с «Химками», «Сочи» примет «Тамбов»

    Сегодня, 18 марта, 23-й тур РПЛ завершится двумя матчами.

    В 19:00 мск состоятся две игры: «Рубин»«Химки» и «Сочи»«Тамбов».

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Рубин (Казань) – Химки

    19 марта, 19:00 мск

    Сочи – Тамбов

    19 марта, 19:00 мск

    Краснодар – Динамо (Москва) – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вилена, 11; 2:0 – Газинский, 51; 2:1 – Фомин, 59; 2:2 – Тюкавин, 66; 2:3 – Тюкавин, 80.

    Удаление: Кайо, 18 – нет.

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ларссон, 12; 2:0 – Промес, 26; 3:0 – Соболев (с пенальти), 45+2; 3:1 – Бикфалви (с пенальти), 55; 4:1 – Ларссон, 57; 5:1 – Соболев (с пенальти), 90+7.

    Уфа – Локомотив (Москва) – 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 80.

    Ротор (Волгоград) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гигович, 41; 0:2 – Алмквист, 59; 0:3 – Соу, 62; 0:4 – Саплинов, 90+2.

    Ахмат (Грозный) – Арсенал (Тула) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Семенов, 33; 2:0 – Ильин, 47.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рондон, 28; 1:1 – Дзюба, 33; 1:2 – Вендел, 50; 1:3 – Вендел, 77; 2:3 – Влашич (с пенальти), 90+1.

    Удаления: Ахметов, 53 – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2021 12:18
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 19 марта 2021, 13:53

      Чудны дела!!!)) В школе меня учили что есть европеовидная раса с подгруппами кавказоидная и средиземноморская - европейцы, монголоидная с подгруппами австралоиды, американоиды - монголы, буряты, эскимосы......, н е г р о идная раса - н е г р ы...............
      Так вот, за то, что я человека н е г р оидной расы назвал н е г р о м, меня забанили на двое суток. Как это понять? Мы где живём?

      4
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > mamba9090909 19 марта 2021, 17:55

      В России интернет-пространство в значительной степени контролируется через серверы, находящиеся за рубежом. За рубежом, а именно на Украине находится и сервер Бомбардира. Это не значит, что хозяева украинцы, иначе нас с вами забанили бы навсегда. Но хозяева и не россияне. Это точно. Знаю, что хозяева championat.com -- русскоязычные американцы. sports.ru -- вроде бы россиянин по фамилии Дудь, но у него самого есть хозяева за рубежом.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > Вомбат 19 марта 2021, 18:35

      А за рубежом, человека н е г р оидной расы как называют?

      0
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 > Вомбат 19 марта 2021, 18:39

      Лоцман снял у меня с языка, а всё таки интересно, как его называют?))

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 18 марта 2021, 19:10

      Наш паровоз вперед летит, не хочет остановок!

      0
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 18 марта 2021, 18:53

      Если спартак оступится с уралом, будет очень круто. Бомжи конечно уже купили себе золото.. но дальше будет битва.

      1
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб > Mister_Tomsk 18 марта 2021, 19:13

      Уважаемый Мистер, такое впечатление, что Вы были посредником во взятке? Могу подсказать адрес, куда писать заявление, чтобы освободили от уголовной ответственности за соучастие.

      3
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 18 марта 2021, 18:46

      Ох и валидольная концовка у Локо сейчас будет. ай я яй...

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 18 марта 2021, 16:36

      Локомотив, скорее всего, догонит ЦСКА. Спартак играет дома. Поэтому, я думаю, он возьмёт 3 очка. Тем более, как я говорил уже, они поймали ветер и если не перепутают шкоты, то серебро, как минимум, будет у них. Динамо в гостях....... возможно ничья. Рубин и Сочи, я думаю, возьмут свои три очка.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > lotsman 18 марта 2021, 16:52

      Вообще то Локо положит в кубок серебро

      12
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > lotsman 18 марта 2021, 17:26

      не думай, тебе не идет
      спартак три очка с уралом, который через матч их роняет? после разгрома безЗащитной команды с колен встали?

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > zra78 18 марта 2021, 18:02

      Прошёл первый тайм с аутсайдером. Судя по нему, я сомневаюсь, что Локо сегодня возьмёт три очка. А впереди ещё Спартак, ЦСКА, Зенит, Ростов, Динамо.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > lotsman 18 марта 2021, 18:08

      А ты видишь это... автобус бл@ть,а тобой перечисленные команды играют...

      13
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > zra78 18 марта 2021, 18:16

      А что, автобус очки не отбирает? Со мной никто не играет.)) А с Зенитом, из этих команд, только Локо.))

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > lotsman 18 марта 2021, 18:41

      Вообще не понял,что ты сказал )))))))))))))

      12
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > lotsman 18 марта 2021, 18:45

      Локо забил. Ждем извинений)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > Mister_Tomsk 18 марта 2021, 18:47

      Каких? Ты прочти мой прогноз вверху.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > lotsman 18 марта 2021, 18:53

      я о твоих сомнениях ниже))))) Знаешь как у нас тренер говорил, играй до свистка)))

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 18 марта 2021, 11:00

      Уфа – Локомотив (Москва) 0-1, Краснодар – Динамо (Москва) 2-2, Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) 1-1...Вангую, так будет...ну или примерно так..

      2
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      Рейтинг: +561

      klimovich > _Marqella_ 18 марта 2021, 13:00

      Ну или не совсем так. Хотя может и не так. Коли уверен в чем, ставь. Че ленту комментов засорять?

      1
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      ...
      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ > klimovich 18 марта 2021, 13:10

      отвали, без сопливых скользко...одноклассников своих учи , что им делать..

      3
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      ...
      Рейтинг: +561

      klimovich > _Marqella_ 18 марта 2021, 13:13

      ыыы, припекло. Ну простои прости, не обижайся только. Продолжай. Расскажи, нам, пожалуйста, как сегодня сыграют в Лиге Европы, завтра в ЧР и на днях в отборе к ЧМ. Примерно. Думаю, всем очень любопытно узнать.

      1
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      ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > _Marqella_ 18 марта 2021, 17:27

      хату поставил? походу последний раз пишешь

      1
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      ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > _Marqella_ 18 марта 2021, 19:05

      локо угадала)))

      1
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      Рейтинг: +571

      rattyboy 17 марта 2021, 21:47

      И все стало понятно!
      Но Акинфей лучший.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 21:43

      Вообще-то надо было карточку давать Мардишвили за такое нарушение..

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 17 марта 2021, 21:42

      Что творит Акинфеев! лучший в матче!

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 17 марта 2021, 21:01

      Йоптвоюмать - как по губам было видно, что сказал незабивший пенальти.

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