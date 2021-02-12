«Работа». «Фиорентина» – о тренирующемся Кокорине

«Фиорентина» опубликовала фотографии с последней тренировки команды. В занятии принимал участие российский форвард Александр Кокорин.
«Работа, работа, работа», – подписала фото пресс-служба «Фиорентины».
- Кокорин дебютировал за «Фиорентину», выйдя на замену в матче с «Интером».
- 14 февраля «Фиорентина» сыграет с «Сампдорией» в гостях.
- «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» в январе за 4,5 миллиона евро.
- «Фиорентина» занимает в таблице 15-е место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм «Фиорентины»