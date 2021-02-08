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    «Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил готовность оказать помощь «Тамбову», который испытывает проблемы с составом на фоне финансовых проблем.

    «Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», – сказал Ротенберг.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      Конопляных дел мастер 38 минут назад

      А недавно сами Сочи помогали.

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      Рейтинг: +5

      dazo22 44 минуты назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
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      Рейтинг: +6

      denis9bvde 1 час назад

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      d c 2 часа назад

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      Рейтинг: +17077

      slavutiq70 2 часа назад

      Отдать в аренду просто не выход,Тамбову не чем и получку платить,так что не просто отдать в аренду но и самим ещё получку надо платить,,

      3
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      Рейтинг: +3616

      solodealer 2 часа назад

      На излечение больных детей родители сами с миру по нитке... На поднятие экономики с колен - пенсии свои отдали...На спасение Тамбова тож...
      А где командующий?

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      Рейтинг: +15209

      vladimir-7 3 часа назад

      РФС рассматривает безболезненную передачу Тамбову С.Черчесова
      для осуществления логического конца и окончательного решения вопроса

      3
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      Рейтинг: +3616

      solodealer > vladimir-7 2 часа назад

      !)+

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      Рейтинг: +6914

      Сильвербой 3 часа назад

      )))

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