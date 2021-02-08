Владелец «Сочи» Борис Ротенберг выразил готовность оказать помощь «Тамбову», который испытывает проблемы с составом на фоне финансовых проблем.
«Сочи» готов помочь «Тамбову», отдав игроков в аренду, но для начала «Тамбову» надо получить лицензию. Думаю, сегодня что-нибудь прояснится», – сказал Ротенберг.
- По информации «Матч ТВ», «Динамо» готово отдать «Тамбову» в аренду полузащитника Владислава Карапузова, а «Ростов» – хавбека Александра Саплинова.
- Помочь аутсайдеру лиги футболистами также готовы «Спартак», ЦСКА и «Рубин».
- 37-летний Владимир Быстров и 35-летний Динияр Билялетдинов выразили готовность выступать за «Тамбов» бесплатно.
Источник: Sport24