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    «Аталанта» выложила фото с Миранчуком после победы над «Лацио» в Кубке Италии

    Пресс-служба «Аталанты» в твиттере опубликовала фотографию игроков команды после матча 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио» (3:2).

    На снимке запечатлен и российский полузащитник Алексей Миранчук, забивший победный гол в игре.

    • В полуфинале Кубка «Аталанта» сыграет с «Наполи» или «Специей».
    • Миранчук забил четвертый мяч за итальянскую команду, не проведя ни одного полного матча.

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    Источник: Официальный твиттер «Аталанты»

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    Сегодня, 08:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +661

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Славно, что конкуренция за место в основе делает, так надо работать, а то против Уругвая вообще никакущий был.

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