«Аталанта» выложила фото с Миранчуком после победы над «Лацио» в Кубке Италии

Пресс-служба «Аталанты» в твиттере опубликовала фотографию игроков команды после матча 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио» (3:2).

На снимке запечатлен и российский полузащитник Алексей Миранчук, забивший победный гол в игре.