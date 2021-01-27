«Аталанта» выложила фото с Миранчуком после победы над «Лацио» в Кубке Италии

Славно, что конкуренция за место в основе делает, так надо работать, а то против Уругвая вообще никакущий был.
Пресс-служба «Аталанты» в твиттере опубликовала фотографию игроков команды после матча 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио» (3:2).
На снимке запечатлен и российский полузащитник Алексей Миранчук, забивший победный гол в игре.
- В полуфинале Кубка «Аталанта» сыграет с «Наполи» или «Специей».
- Миранчук забил четвертый мяч за итальянскую команду, не проведя ни одного полного матча.
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