Румменигге подтвердил интерес «Баварии» к Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в «Баварию».

Информацию об интересе к 22-летнему французу подтвердил президент мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, сообщает Bild.

Ранее мюнхенское издание TZ назвало «Баварию» фаворитом в борьбе за Упамекано. Сообщалось, что трансфер может состояться летом за 40 миллионов евро.