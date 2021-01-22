Румменигге подтвердил интерес «Баварии» к Упамекано

Защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано может перейти в «Баварию».
Информацию об интересе к 22-летнему французу подтвердил президент мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, сообщает Bild.
Ранее мюнхенское издание TZ назвало «Баварию» фаворитом в борьбе за Упамекано. Сообщалось, что трансфер может состояться летом за 40 миллионов евро.
- На француза также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль».
- В текущем сезоне Упамекано провел 21 матч, забил гол.
- Упамекано вызывается в сборную Франции.
Источник: Bild