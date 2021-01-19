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    «Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за полузащитником «Интера» Бареллой

    Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в другом клубе.

    По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летним итальянцем интересуются «Реал», «Барселона» и «Бавария».

    Наиболее вероятен переход Бареллы в каталонский клуб. «Барселона» не планирует покупать хавбека в это трансферное окно из-за финансовых трудностей, но рассчитывает заполучить его летом 2021 года или зимой 2022 года.

    • В 18 матчах нынешнего сезона Серии А у Бареллы 2 гола.
    • Контракт полузащитника с «Интером» истекает летом 2024 года
    • Его рыночная стоимость – 55 миллионов евро.

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    Источник: Gazzetta dello Sport

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    19.01.2021 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2177

      FENIX-SL 4 минуты назад

      неееееееееееет
      только не этот скудный парень
      пусть барса берет

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