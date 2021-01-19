«Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за полузащитником «Интера» Бареллой

Полузащитник «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в другом клубе.

По информации La Gazzetta dello Sport, 23-летним итальянцем интересуются «Реал», «Барселона» и «Бавария».

Наиболее вероятен переход Бареллы в каталонский клуб. «Барселона» не планирует покупать хавбека в это трансферное окно из-за финансовых трудностей, но рассчитывает заполучить его летом 2021 года или зимой 2022 года.