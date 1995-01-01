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    Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Майнцем», «Лейпциг» – с «Вольфсбургом» и другие результаты

    «Боруссия» в Дортмунде не смогла победить «Майнц». На 76-й минуте Марко Ройс не реализовал пенальти.

    Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» обменялся двумя голами с «Вольфсбургом». «Вердер» обыграл «Аугсбург».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    Боруссия Д – Майнц – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Озтюнали, 57; 1:1 – Менье, 73.

    Вердер – Аугсбург – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гебре Селасси, 84; 2:0 – Агу, 87.

    Вольфсбург – Лейпциг – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Мукиэле, 5; 1:1 – Вегхорст, 22; 2:1 – Штеффен, 35; 2:2 – Орбан, 54.

    Кельн – Герта – 0:0

    Хоффенхайм – Арминия – 0:0

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +41748

      MaxRnD 47 минут назад

      Майнц, как и в матче с Баварией, чуть не сотворил чудо ...

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