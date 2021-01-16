Бундеслига. «Боруссия» Д сыграла вничью с «Майнцем», «Лейпциг» – с «Вольфсбургом» и другие результаты

«Боруссия» в Дортмунде не смогла победить «Майнц». На 76-й минуте Марко Ройс не реализовал пенальти.

Другой участник плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» обменялся двумя голами с «Вольфсбургом». «Вердер» обыграл «Аугсбург».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

Боруссия Д – Майнц – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Озтюнали, 57; 1:1 – Менье, 73.

Вердер – Аугсбург – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гебре Селасси, 84; 2:0 – Агу, 87.

Вольфсбург – Лейпциг – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Мукиэле, 5; 1:1 – Вегхорст, 22; 2:1 – Штеффен, 35; 2:2 – Орбан, 54.

Кельн – Герта – 0:0

Хоффенхайм – Арминия – 0:0

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