«Украина + Россия». «Аталанта» – о разминке Малиновского и Миранчука

Европе уже не нужна Украина? Хочет объединения Украины и России???
Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в инстаграме видео разминки россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского перед матчем 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).
На видео были добавлены флаги стран, которые представляют игроки, – России и Украины. Между ними поставлен знак «+».
- Оба футболиста вышли в стартовом составе.
- Миранчук забил первый гол в игре, отличившись на 43-й минуте.
- Всего у Алексея три гола в 11 играх за «Аталанту».