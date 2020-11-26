Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    3 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?

    «Украина + Россия». «Аталанта» – о разминке Малиновского и Миранчука

    Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в инстаграме видео разминки россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского перед матчем 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).

    На видео были добавлены флаги стран, которые представляют игроки, – России и Украины. Между ними поставлен знак «+».

    • Оба футболиста вышли в стартовом составе.
    • Миранчук забил первый гол в игре, отличившись на 43-й минуте.
    • Всего у Алексея три гола в 11 играх за «Аталанту».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм «Аталанты»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Parham 7 минут назад

      Европе уже не нужна Украина? Хочет объединения Украины и России???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11083

      Skull_Boy 24 минуты назад

      Так начнется срач

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81998
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru