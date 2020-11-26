«Украина + Россия». «Аталанта» – о разминке Малиновского и Миранчука

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала в инстаграме видео разминки россиянина Алексея Миранчука и украинца Руслана Малиновского перед матчем 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри» (3:1).

На видео были добавлены флаги стран, которые представляют игроки, – России и Украины. Между ними поставлен знак «+».