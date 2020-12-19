УЕФА поздравил Санчеса с днем рождения нарезкой его голов

Форварду «Интера» Алексису Санчесу исполняется 32 года. Его не забыл поздравить УЕФА. Видеонарезка голов чилийца доступна ниже.

Больше всего матчей за карьеру Санчес провел за «Арсенал» (2014-2018 годы), дважды брал с англичанами Кубок Англии.

С «Барселоной» Санчес брал Примеру, Клубный чемпионат мира.

Он дважды становился обладателем Кубка Америки со сборной Чили.

В сезоне Серии А Санчес провел 9 матчей, забил 2 гола, сделал 3 результативные передачи.