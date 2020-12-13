Жоаозиньо – о заявлении «Спартака»: «Обидно, когда пытаются играть с темой расизма и манипулировать. Люди привлекают внимание»

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал заявление «Спартака» после очного матча (1:0). Москвичи считают, что тренер сочинцев Дмитрий Бородин допустил расистское высказывание в адрес Доменико Тедеско.

«Я очень расстроен последним заявлением «Спартака». Расизм действительно большая мировая проблема, и футбол – отличный инструмент, который помогает с ней бороться. Но мне ужасно неприятно слышать от представителей «Спартака» какие-то обвинения в расизме в адрес представителей нашего тренерского штаба. К сожалению, в своей жизни я не раз сталкивался с проявлениями расизма, и это было больно и неприятно.

Обидно, когда кто-то пытается играть с этой темой и манипулировать людьми. Сразу видно, что эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Они просто используют это слово, чтобы привлечь к себе внимание. За то время, что я в городе Сочи, как на тренировках, так и в городе все ведут себя уважительно со мной», – сказал Жоаозиньо.

Сам Жоаозиньо поучаствовал в потасовке после матча.

Тедеско также после игры поговорил на повышенных тонах с Сосланом Джанаевым .

. По версии «Сочи», Тедеско оскорблял и Бородина.

Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»