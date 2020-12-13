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  • Жоаозиньо – о заявлении «Спартака»: «Обидно, когда пытаются играть с темой расизма и манипулировать. Люди привлекают внимание»

Жоаозиньо – о заявлении «Спартака»: «Обидно, когда пытаются играть с темой расизма и манипулировать. Люди привлекают внимание»

13 декабря 2020, 10:43
9

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал заявление «Спартака» после очного матча (1:0). Москвичи считают, что тренер сочинцев Дмитрий Бородин допустил расистское высказывание в адрес Доменико Тедеско.

«Я очень расстроен последним заявлением «Спартака». Расизм действительно большая мировая проблема, и футбол – отличный инструмент, который помогает с ней бороться. Но мне ужасно неприятно слышать от представителей «Спартака» какие-то обвинения в расизме в адрес представителей нашего тренерского штаба. К сожалению, в своей жизни я не раз сталкивался с проявлениями расизма, и это было больно и неприятно.

Обидно, когда кто-то пытается играть с этой темой и манипулировать людьми. Сразу видно, что эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Они просто используют это слово, чтобы привлечь к себе внимание. За то время, что я в городе Сочи, как на тренировках, так и в городе все ведут себя уважительно со мной», – сказал Жоаозиньо.

Джанаев – о Тедеско: «Нужно культурнее себя вести. Ты не у себя дома»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак Жоаозиньо
Комментарии (9)
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Вомбат
1607850583
Ругаем омерзительных европейских толерастов, а у себя под носом не видим таких же точно людей с двойной моралью, которые поддерживают клоунов типа Тедеско по приницпу "зато это наш сукин сын".
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paracetamol
1607852354
Жоаозиньо отлично сыграл, есть за что уважать. Ну а насчет свиней - "горе побежденным", как сказал Ю. Цезарь!
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O-kolesov
1607853049
О чём разговор? Это-- вся сущность спартака .Виноваты все, но только не они.А что, они ?Чемпионы 90-х, а с кем они играли? если не трудно прогуглите и поймете где собака порылась
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мы_не_рабы
1607853765
В этой ситуации есть двоякость, как и в обвинении в рассизме ( кому интересно - я уже об это написал). Вот пример для Жоаозиньо: сидит болельщик на трибуне и ест банан, опасный момент, болельщик вкакивает, машет бананом. Мимо пробегает в этот момент Жоаозиньо......И?......
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JTherry
1607855509
кто-то согласен с Жоазиньо, что манипулировать на тему расизма дозволено только н.ег.рам... может, теперь и перед матчами с сочи BLM будет...
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general.lizyukov
1607857859
Жоао, давай срочно в УЕФА накатай жалобу на тему БЛМ ))) Беспроигрышный вариант, ещё и этого германо-макаронника на бабосы выставишь )))
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Retiremen_VMF
1607862319
Жора!!!!!!! Ты спасение нации!!!!!!!!
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