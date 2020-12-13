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    Жоаозиньо – о заявлении «Спартака»: «Обидно, когда пытаются играть с темой расизма и манипулировать. Люди привлекают внимание»

    Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал заявление «Спартака» после очного матча (1:0). Москвичи считают, что тренер сочинцев Дмитрий Бородин допустил расистское высказывание в адрес Доменико Тедеско.

    «Я очень расстроен последним заявлением «Спартака». Расизм действительно большая мировая проблема, и футбол – отличный инструмент, который помогает с ней бороться. Но мне ужасно неприятно слышать от представителей «Спартака» какие-то обвинения в расизме в адрес представителей нашего тренерского штаба. К сожалению, в своей жизни я не раз сталкивался с проявлениями расизма, и это было больно и неприятно.

    Обидно, когда кто-то пытается играть с этой темой и манипулировать людьми. Сразу видно, что эти люди понятия не имеют, о чем говорят. Они просто используют это слово, чтобы привлечь к себе внимание. За то время, что я в городе Сочи, как на тренировках, так и в городе все ведут себя уважительно со мной», – сказал Жоаозиньо.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    13.12.2020 10:43
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1453

      Retiremen_VMF 13 декабря, 15:25

      Жора!!!!!!! Ты спасение нации!!!!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2736

      general.lizyukov 13 декабря, 14:10

      Жоао, давай срочно в УЕФА накатай жалобу на тему БЛМ ))) Беспроигрышный вариант, ещё и этого германо-макаронника на бабосы выставишь )))

      2
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      Рейтинг: +10237

      JTherry 13 декабря, 13:31

      кто-то согласен с Жоазиньо, что манипулировать на тему расизма дозволено только н.ег.рам... может, теперь и перед матчами с сочи BLM будет...

      2
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы 13 декабря, 13:02

      В этой ситуации есть двоякость, как и в обвинении в рассизме ( кому интересно - я уже об это написал). Вот пример для Жоаозиньо: сидит болельщик на трибуне и ест банан, опасный момент, болельщик вкакивает, машет бананом. Мимо пробегает в этот момент Жоаозиньо......И?......

      0
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      Рейтинг: +285

      O-kolesov 13 декабря, 12:50

      О чём разговор? Это-- вся сущность спартака .Виноваты все, но только не они.А что, они ?Чемпионы 90-х, а с кем они играли? если не трудно прогуглите и поймете где собака порылась

      4
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      Рейтинг: -137

      Спартач80 > O-kolesov 13 декабря, 13:48

      Погуглил-тебя драли,суку...

      -3
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      Рейтинг: +285

      O-kolesov > Спартач80 13 декабря, 14:03

      У меня с ориентацией всё в порядке, а какую суку ты драл?

      2
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol 13 декабря, 12:39

      Жоаозиньо отлично сыграл, есть за что уважать. Ну а насчет свиней - "горе побежденным", как сказал Ю. Цезарь!

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      Рейтинг: +7109

      Вомбат 13 декабря, 12:09

      Ругаем омерзительных европейских толерастов, а у себя под носом не видим таких же точно людей с двойной моралью, которые поддерживают клоунов типа Тедеско по приницпу "зато это наш сукин сын".

      3
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      Рейтинг: +553

      yurdin > Вомбат 13 декабря, 18:09

      Какой он наш?)))
      Гончаренко,тот сразу ему руку не подал, ибо назойлив этот немецкий макаронник и бестактен весьма. А после матча с Сочи стало понятно, что в своих интересах может и на грязном сыграть.

      1
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      Рейтинг: +22367

      пьяныйхоровод 13 декабря, 11:57

      В точку !

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