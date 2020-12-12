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    Директор «Сочи» Рубашко – о Тедеско: «Никто не дает права оскорблять, а потом еще обвинять в расизме»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал конфликт тренера команды Дмитрия Бородина с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец счел действия экс-зенитовца расизмом.

    «Поведение Доменико Тедеско в подтрибунном помещении не красит специалиста. После свистка об окончании игры мы должны уважительно относиться друг к другу. Не понимаю, чем были вызваны эмоциональные всплески. Да, в матче было достаточно много жeлтых карточек. Многие футболисты, получив повреждения, лежали на газоне. Но если мы будем каждый эпизод разбирать на тему симуляции — это неправильно.

    Видел, как Дмитрий Бородин подошeл к Тедеско в перерыве и хотел обменяться какими-то фразами. Но это не выглядело так, будто Бородин вeл себя неадекватно и собирался оскорбить тренера. Мы не знаем, в каком контексте шла беседа между. Если он сказал слова про «нашу землю и наш Колизей», вы видите в этом хоть что-то, что могло бы обидеть главного тренера «Спартака»? Лично я — нет. Тедеско даже больше эмоционировал. Ну, эмоционирует так человек, что поделать? Он так переживает, но никто не даeт права оскорблять друг друга, а потом ещe обвинять в таких вещах», – сказал Рубашко.

    • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • «Сочи» занимает 5-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    12.12.2020 22:17
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3629

      мы_не_рабы 13 декабря, 12:33

      Вопрос, а зачем Бородин в перерыве подошёл к Тедеско? Он что, познакомиться хотел? И на каком языке общался?

      0
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner 13 декабря, 11:53

      Сочи закрыть и разогнать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +501

      mp7700 13 декабря, 01:49

      Газпром, все расставит на свои места... чудо клуб... говна вам в рот...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +174

      вальтер 79 13 декабря, 00:13

      закупаемся попкорном начался новый сериал сочи спартак после матча тедеско в главной роли)))))))))

      0
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      Рейтинг: +39

      SanchOo 12 декабря, 23:26

      Спартак проиграл по делу, какое еще чемпионство? это смешно.

      2
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      Рейтинг: +39

      SanchOo 12 декабря, 23:25

      Это заявление мне не понятно, первые начали и теперь ноют? не понятно. Сочинцы

      0
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      Рейтинг: +4218

      Давид59 12 декабря, 22:41

      Хорошо сказал Генич на "Матче". Как бы ужасно Бородин не послал Тедеско, это никак не расизм. Да некрасиво, да случай для Комитета по этике. Но расизмом тут не пахнет

      2
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      Рейтинг: +3913

      Cleaner > Давид59 13 декабря, 11:54

      Что Газпрем повелит, то Генич и скажет.

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