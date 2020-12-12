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  • Директор «Сочи» Рубашко – о Тедеско: «Никто не дает права оскорблять, а потом еще обвинять в расизме»

Директор «Сочи» Рубашко – о Тедеско: «Никто не дает права оскорблять, а потом еще обвинять в расизме»

12 декабря 2020, 22:17
6

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал конфликт тренера команды Дмитрия Бородина с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец счел действия экс-зенитовца расизмом.

«Поведение Доменико Тедеско в подтрибунном помещении не красит специалиста. После свистка об окончании игры мы должны уважительно относиться друг к другу. Не понимаю, чем были вызваны эмоциональные всплески. Да, в матче было достаточно много жeлтых карточек. Многие футболисты, получив повреждения, лежали на газоне. Но если мы будем каждый эпизод разбирать на тему симуляции — это неправильно.

Видел, как Дмитрий Бородин подошeл к Тедеско в перерыве и хотел обменяться какими-то фразами. Но это не выглядело так, будто Бородин вeл себя неадекватно и собирался оскорбить тренера. Мы не знаем, в каком контексте шла беседа между. Если он сказал слова про «нашу землю и наш Колизей», вы видите в этом хоть что-то, что могло бы обидеть главного тренера «Спартака»? Лично я — нет. Тедеско даже больше эмоционировал. Ну, эмоционирует так человек, что поделать? Он так переживает, но никто не даeт права оскорблять друг друга, а потом ещe обвинять в таких вещах», – сказал Рубашко.

  • Немец со своим штабом работает в России с прошлого года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • «Сочи» занимает 5-е место.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Сочи Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (6)
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Давид59
1607802108
Хорошо сказал Генич на "Матче". Как бы ужасно Бородин не послал Тедеско, это никак не расизм. Да некрасиво, да случай для Комитета по этике. Но расизмом тут не пахнет
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SanchOo
1607804730
Это заявление мне не понятно, первые начали и теперь ноют? не понятно. Сочинцы
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SanchOo
1607804762
Спартак проиграл по делу, какое еще чемпионство? это смешно.
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вальтер 79
1607807582
закупаемся попкорном начался новый сериал сочи спартак после матча тедеско в главной роли)))))))))
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mp7700
1607813352
Газпром, все расставит на свои места... чудо клуб... говна вам в рот...
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мы_не_рабы
1607852027
Вопрос, а зачем Бородин в перерыве подошёл к Тедеско? Он что, познакомиться хотел? И на каком языке общался?
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