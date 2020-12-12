Директор «Сочи» Рубашко – о Тедеско: «Никто не дает права оскорблять, а потом еще обвинять в расизме»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал конфликт тренера команды Дмитрия Бородина с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. Немец счел действия экс-зенитовца расизмом.

«Поведение Доменико Тедеско в подтрибунном помещении не красит специалиста. После свистка об окончании игры мы должны уважительно относиться друг к другу. Не понимаю, чем были вызваны эмоциональные всплески. Да, в матче было достаточно много жeлтых карточек. Многие футболисты, получив повреждения, лежали на газоне. Но если мы будем каждый эпизод разбирать на тему симуляции — это неправильно.

Видел, как Дмитрий Бородин подошeл к Тедеско в перерыве и хотел обменяться какими-то фразами. Но это не выглядело так, будто Бородин вeл себя неадекватно и собирался оскорбить тренера. Мы не знаем, в каком контексте шла беседа между. Если он сказал слова про «нашу землю и наш Колизей», вы видите в этом хоть что-то, что могло бы обидеть главного тренера «Спартака»? Лично я — нет. Тедеско даже больше эмоционировал. Ну, эмоционирует так человек, что поделать? Он так переживает, но никто не даeт права оскорблять друг друга, а потом ещe обвинять в таких вещах», – сказал Рубашко.