⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Локомотив», ЦСКА – «Урал»; «Ахмат» сыграет с «Ростовом»

Сегодня, 13 декабря, 18-й тур РПЛ завершается четырьмя встречами. Началась программа в Саранске, где «Тамбов» играет с «Рубином».

Затем начнут свою встречу участники (вылетевшие) Лиги чемпионов – «Краснодар» и «Локомотив».

Завершат день матчи ЦСКА – «Урал» и «Ахмат» – «Ростов».

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Тамбов – Рубин (Казань)

13 декабря, 14:00 мск

Краснодар – Локомотив (Москва)

13 декабря, 16:30 мск

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Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

13 декабря, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

13 декабря, 19:00 мск

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Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Муллин, 78.

Удаление: нет – Морозов, 74.

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

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Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

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