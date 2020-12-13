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⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Локомотив», ЦСКА – «Урал»; «Ахмат» сыграет с «Ростовом»

13 декабря 2020, 15:30
18

Сегодня, 13 декабря, 18-й тур РПЛ завершается четырьмя встречами. Началась программа в Саранске, где «Тамбов» играет с «Рубином».

Затем начнут свою встречу участники (вылетевшие) Лиги чемпионов – «Краснодар» и «Локомотив».

Завершат день матчи ЦСКА«Урал» и «Ахмат»«Ростов».

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Тамбов – Рубин (Казань)

13 декабря, 14:00 мск

Краснодар – Локомотив (Москва)

13 декабря, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

13 декабря, 19:00 мск

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

13 декабря, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Муллин, 78.

Удаление: нет – Морозов, 74.

Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

Текстовая онлайн-трансляция

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Арсенал Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Урал Краснодар Уфа Тамбов Ростов Динамо Ахмат Сочи Ротор Рубин
Комментарии (18)
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geroin161
1607679391
С детства за Химки и Арсенал)
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Plyash
1607680062
Химочки,давайте,за Вас кулачки сожму.Удачи.
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Боцман59rus
1607681747
Супер матч, вся Европа в ожидании
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Muboraksho
1607776301
Болеем за Уфу. Уфа ба пеш. Уфа вперед.
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sochi-2013
1607840702
Динамо проиграл- это хорошо, Зенит выиграл- это плохо, а выиграл Сочи- это хорошо, проиграл Спартак- это тоже хорошо! ))
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ААМ
1607844641
Скучный Чемпионат - турнир пешеходов.
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mamba9090909
1607844750
Генич: "Такого цирка, как в "Спартаке", нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. "Локомотив" попробовал, но до "Спартака" всё равно не дотягивает. Кинокомедия просто", - написал Генич на своей странице в твиттере.
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житель СПб
1607854311
Сожалею, что в Спартаке нет взвешенных сдержанных людей (как, например, это всегда культивировалось раньше в ЦСКА - Гинер и Ганчаренко не в счет). Эту бы энергию - на качество футбола! Точно был бы лучше результат!
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