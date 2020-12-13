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    ⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Локомотив», ЦСКА – «Урал»; «Ахмат» сыграет с «Ростовом»

    Сегодня, 13 декабря, 18-й тур РПЛ завершается четырьмя встречами. Началась программа в Саранске, где «Тамбов» играет с «Рубином».

    Затем начнут свою встречу участники (вылетевшие) Лиги чемпионов – «Краснодар» и «Локомотив».

    Завершат день матчи ЦСКА«Урал» и «Ахмат»«Ростов».

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Тамбов – Рубин (Казань)

    13 декабря, 14:00 мск

    Краснодар – Локомотив (Москва)

    13 декабря, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)

    13 декабря, 19:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

    13 декабря, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.

    Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Муллин, 78.

    Удаление: нет – Морозов, 74.

    Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Нобоа, 57.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2020 15:30
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +18192

      житель СПб 13 декабря 2020, 13:11

      Сожалею, что в Спартаке нет взвешенных сдержанных людей (как, например, это всегда культивировалось раньше в ЦСКА - Гинер и Ганчаренко не в счет). Эту бы энергию - на качество футбола! Точно был бы лучше результат!

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      Рейтинг: +6967

      mamba9090909 13 декабря 2020, 10:32

      Генич: "Такого цирка, как в "Спартаке", нет ни в одном другом статусном клубе РПЛ. "Локомотив" попробовал, но до "Спартака" всё равно не дотягивает. Кинокомедия просто", - написал Генич на своей странице в твиттере.

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      Рейтинг: +5309

      ААМ 13 декабря 2020, 10:30

      Скучный Чемпионат - турнир пешеходов.

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      Рейтинг: +12430

      Вомбат > ААМ 13 декабря 2020, 12:14

      Чемпионат как раз у нас нескучный. Слабый, но развлекательных элементов в нем хоть отбавляй.

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      Рейтинг: +18192

      житель СПб > Вомбат 13 декабря 2020, 13:08

      Оба ваших (Ваш и ААМа) - справедливы!

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 13 декабря 2020, 09:25

      Динамо проиграл- это хорошо, Зенит выиграл- это плохо, а выиграл Сочи- это хорошо, проиграл Спартак- это тоже хорошо! ))

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      Рейтинг: +18192

      житель СПб > sochi-2013 13 декабря 2020, 13:09

      Сложная арифметика... Или это уже высшая алгебра? Надо такое пояснять.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > житель СПб 13 декабря 2020, 13:50

      Просто юмор. Я, поставив )), пояснил сразу.
      Про высшую математику слышал, а про высшую алгебру- это первый раз.

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      Рейтинг: +18192

      житель СПб > sochi-2013 13 декабря 2020, 14:06

      Ваше счастье. Я немного учился на матмехе в молодости (это о высшей алгебре). А против шутки ничего не имею, просто действительно не понял.

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 > житель СПб 13 декабря 2020, 17:37

      Ну, как-то более устоявшееся выражение- общая алгебра. Хотя, сейчас посмотрел, вы правы- можно и так.

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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 12 декабря 2020, 15:31

      Болеем за Уфу. Уфа ба пеш. Уфа вперед.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 декабря 2020, 13:15

      Супер матч, вся Европа в ожидании

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > Боцман59rus 11 декабря 2020, 14:01

      Ради этого матча, фан-зоны установили по всему миру)))

      2
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      Рейтинг: +14483

      playsh 11 декабря 2020, 12:47

      Химочки,давайте,за Вас кулачки сожму.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 > playsh 11 декабря 2020, 12:55

      Ну тогда сегодня я буду за Химки))))

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      Рейтинг: +1494

      geroin161 11 декабря 2020, 12:36

      С детства за Химки и Арсенал)

      1
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      Рейтинг: +14483

      playsh > geroin161 11 декабря 2020, 12:48

      Это что же,и вашим и нашим? Или ничья?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > playsh 11 декабря 2020, 13:05

      Так они с тебя взяли пример, наверно.

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