⚽ РПЛ. «Краснодар» примет «Локомотив», ЦСКА – «Урал»; «Ахмат» сыграет с «Ростовом»

Сожалею, что в Спартаке нет взвешенных сдержанных людей (как, например, это всегда культивировалось раньше в ЦСКА - Гинер и Ганчаренко не в счет). Эту бы энергию - на качество футбола! Точно был бы лучше результат!
Сегодня, 13 декабря, 18-й тур РПЛ завершается четырьмя встречами. Началась программа в Саранске, где «Тамбов» играет с «Рубином».
Затем начнут свою встречу участники (вылетевшие) Лиги чемпионов – «Краснодар» и «Локомотив».
Завершат день матчи ЦСКА – «Урал» и «Ахмат» – «Ростов».
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
13 декабря, 14:00 мск
Краснодар – Локомотив (Москва)
13 декабря, 16:30 мск
Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону)
13 декабря, 19:00 мск
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
13 декабря, 19:00 мск
Химки – Арсенал (Тула) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кухарчук, 12.
Ротор (Волгоград) – Уфа – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Муллин, 78.
Удаление: нет – Морозов, 74.
Сочи – Спартак (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Нобоа, 57.
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Дзюба, 14; 2:0 – Дзюба, 34 (с пенальти); 2:1 – Комличенко, 56 (с пенальти); 3:1 – Азмун, 84.