Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника

    Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о соперниках по отборочному турниру ЧМ-2022.

    «С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда.

    Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

    С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать», – сказал Черчесов.

    Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

    Черчесов: «Сейчас у сборной нет базовых клубов, но мы бы не отказались»

    Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

    Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2020 23:55
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9421

      paracetamol 1 минуту назад

      Если бы лысый идиот не сделал дурацкие замены, Хорватию, действительно, могли бы пройти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3201

      solodealer 1 час назад

      Так...Стасик, быстро вернул деньги хорватам и свалил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4411

      playsh 1 час назад

      У тебя ещё должок,физрук,перед Бельгией,Уругваем,а самое главное,перед всеми болельщиками России.
      А ещё что-то мне подсказывает,что на Евро-20 будет полное фиаско и ты свинтишь к е.беней матери из команды,так и не вернув свои долги никому.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3201

      solodealer > playsh 1 час назад

      !))++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6054

      Владислав Vlad 1 час назад

      Такую чухню несёт.) Приплёл какого-то Дуду, которого кроме него никто не знает.
      Но надо же напомнить, что он тренировал за границей.)))
      Рисовщик и болтун.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -920

      Бoрат 1 час назад

      Ну если «У нас ПЕРЕД Хорватией есть должок» , то боюсь , что теперь появится и СЗАДИ . Гыгыгы .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6201

      NewLife 1 час назад

      А у тебя перед болельщиками ?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81181
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru