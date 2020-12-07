Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о соперниках по отборочному турниру ЧМ-2022.

«С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда.

Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать», – сказал Черчесов.

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