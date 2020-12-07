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Черчесов: «У нас перед Хорватией есть должок»

7 декабря 2020, 23:55
19

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о соперниках по отборочному турниру ЧМ-2022.

«С Хорватией мы провели яркий матч на чемпионате мира, и перед этой командой у нас, что называется, есть должок. В сборной Хорватии происходит смена поколений, появляются молодые интересные игроки. Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда.

Сборные Словакии и Словении мы пока не очень хорошо знаем, будем их пристально изучать. Команды непростые, в частности в «Легии» у меня играл Ондрей Дуда, который сейчас является основным игроком словацкой команды. Отмечу, что во всех трех этих сборных практически все футболисты играют в зарубежных клубах, что уже говорит о многом. Ни о какой недооценке не может быть и речи.

С Кипром мы дважды встречались в отборочном цикле чемпионата Европы. Хорошо знаем возможности этой команды, у нас был непростой домашний матч. Ну и сборную Мальты тоже будем просматривать и изучать», – сказал Черчесов.

Черчесов – о жеребьевке отбора к ЧМ-2022: «Попалась ровная и рабочая группа. Географически нам будет комфортно»

Черчесов: «Сейчас у сборной нет базовых клубов, но мы бы не отказались»

Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

Сборная России ни разу не побеждала Хорватию и история матчей с другими соперниками по отбору к ЧМ-2022

Источник: Официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Европа Россия Хорватия Словакия Словения Кипр Мальта Черчесов Станислав
Комментарии (19)
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NewLife
1607374977
А у тебя перед болельщиками ?
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Владислав Vlad
1607376168
Такую чухню несёт.) Приплёл какого-то Дуду, которого кроме него никто не знает. Но надо же напомнить, что он тренировал за границей.))) Рисовщик и болтун.
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Plyash
1607377282
У тебя ещё должок,физрук,перед Бельгией,Уругваем,а самое главное,перед всеми болельщиками России. А ещё что-то мне подсказывает,что на Евро-20 будет полное фиаско и ты свинтишь к е.беней матери из команды,так и не вернув свои долги никому.
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Дядя Серёжа
1607389484
Ты давно не в ту дуду дуешь
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black and yellow
1607408935
как обычно начинают с громких лозунгов, а закончат тоже как обычно..........
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Dr.Metal
1607409984
и этот должок снова увеличится
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Давид59
1607413419
Как бы не усугубить долг...
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AtticusFinch1
1607413436
Под руководством этого идиота мы через пару лет всей Европе должны будем
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ilichkadr
1607419684
" Очень важно, что хорваты стабильны, сыграны и представляют собой грозную силу как команда." Ну, вот что можно сказать? Ну, оченьььььььь важно, что хорваты стабильны!!! Ну, ОЧЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Идиот............
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Armani nn
1607425935
Что еще раз подтверждает что Черсес до сих пор живет в успехах ЧМ 2018,день сурка,просыпаясь утром,мечтает обыграть Хорватию и попасть в полуфинал.Мудак.
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