Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире ютуб-шоу «Наши Парни» вступил в перепалку с телеведущим Дмитрием Позовым.

Шоумен говорил, что Черчесов оправдывается за поражение от Сербии (0:5), после чего тренер сборной попросил подключить его к эфиру.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D. Вы, пожалуйста, слушайте.

Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов – примечание «Бомбардира»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», – сказал Черчесов.