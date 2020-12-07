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  • Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

7 декабря 2020, 22:53
24

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире ютуб-шоу «Наши Парни» вступил в перепалку с телеведущим Дмитрием Позовым.

Шоумен говорил, что Черчесов оправдывается за поражение от Сербии (0:5), после чего тренер сборной попросил подключить его к эфиру.

«Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D. Вы, пожалуйста, слушайте.

Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов – примечание «Бомбардира»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», – сказал Черчесов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (24)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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IVANRUS777
1607371311
Конченный усатый ******. Сейчас он точно завалит отбор к ЧМ. И он конечно оправдываться не будет, потому что ведёт свои личные замуты с агентами, а на сборную ему плевать.
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Боцман59rus
1607371369
Упыря бомбит
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derrik2000
1607372148
"Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D." Я так понимаю, что под планом "A, B, C, D" подразумеваются сборные Словакии, Словении Хорватии и Кипра, которые в конечном итоге займут в группе места с 1-го по 4-е. Наши - "План Е". )))
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Plyash
1607372546
Быдло закавказское,давненько по русски говоришь хорошо? А то,что незнакомым людям ты-кать не хорошо,почему не знаешь?
Ответить
alp
1607373070
самодовольный ублюдок
Ответить
serglider
1607373226
- Если у Вас план господин Черчесов? - Есть ли у меня план? У меня аж 4 кг плана!
Ответить
Fusballer
1607373657
Запрещено оценивать работу чабана!
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GermanVo
1607374726
Самого х.ер поймёшь, когда что-то пытается сказать, так ещё про русский язык что-то говорит.
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Axe111
1607374972
Всегда оправдывается
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paracetamol
1607381597
Если бы ты, лысый физрук, отвечал, тебя бы давно пнули под зад!
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