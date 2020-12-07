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    Черчесов – шоумену Позову: «Тренер отвечает, а не оправдывается. Такое впечатление, что вы по-русски плохо понимаете»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире ютуб-шоу «Наши Парни» вступил в перепалку с телеведущим Дмитрием Позовым.

    Шоумен говорил, что Черчесов оправдывается за поражение от Сербии (0:5), после чего тренер сборной попросил подключить его к эфиру.

    «Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую. У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D. Вы, пожалуйста, слушайте.

    Рядом с тобой сидят два Димы (Сычев и Баринов – примечание «Бомбардира»). С одним я играл, а другого тренирую. И они тебе точно скажут, Черчесов оправдывается когда-то или нет. Хорошего вам вечера. Если вам рупор дают, вы, пожалуйста, оценки не выставляйте, молодой человек», – сказал Черчесов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +1430

      GermanVo 26 секунд назад

      Самого х.ер поймёшь, когда что-то пытается сказать, так ещё про русский язык что-то говорит.

      0
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      Рейтинг: +1190

      Fusballer 18 минут назад

      Запрещено оценивать работу чабана!

      2
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      Рейтинг: +4809

      Томик 18 минут назад

      Лучше бы вообще ничего не говорил.

      0
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      Рейтинг: +758

      serglider 25 минут назад

      - Если у Вас план господин Черчесов? - Есть ли у меня план? У меня аж 4 кг плана!

      0
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      Рейтинг: +7280

      alp 28 минут назад

      самодовольный ублюдок

      3
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      Рейтинг: +4403

      playsh 36 минут назад

      Быдло закавказское,давненько по русски говоришь хорошо? А то,что незнакомым людям ты-кать не хорошо,почему не знаешь?

      3
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      Рейтинг: +13235

      derrik2000 43 минуты назад

      "Мы не оправдываемся, а говорим: если это с нами случится, чтобы у нас был план A, B, C, D."

      Я так понимаю, что под планом "A, B, C, D" подразумеваются сборные Словакии, Словении Хорватии и Кипра, которые в конечном итоге займут в группе места с 1-го по 4-е.
      Наши - "План Е". )))

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      Рейтинг: +758

      serglider > derrik2000 10 минут назад

      Суть следующая))) Пока Стасику, как тренеру сборной, бабки капают в карман, он нам будет вешать лапшу про свои "планы"))) Может уже хватит вестись на его лапшу - пусть в своих австрийских Альпах, своим овцам вешает лапшу про какие-то свои грандиозные планы... Стасик тренер уровня ФНЛ, а не сборной! При нем сборная деградирует! Не можем обыграть в основное время ни одной топ-сборной! "Убедительно" проигрываем шведам, туркам, пропускаем по пять мячей... И Стасик постоянно лепит какие-то отмазки, да еще и возмущается когда ему это ставят в упрек! Он "не оправдывается"!? Ну, ты тогда честно скажи, что это ты виноват в неудачах сборной! Состав сборной формируешь ты! Тактику на матч определяешь то же. Замены то же... Проиграли! Все вокруг говнюки и стечение обстоятельств и лишь Стасик весь белый и пушистый ни в чем не повинный)))

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      Рейтинг: +19509

      Боцман59rus 56 минут назад

      Упыря бомбит

      5
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      Рейтинг: +1239

      IVANRUS777 57 минут назад

      Конченный усатый ******. Сейчас он точно завалит отбор к ЧМ. И он конечно оправдываться не будет, потому что ведёт свои личные замуты с агентами, а на сборную ему плевать.

      5
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      Рейтинг: -142

      Alex_MI_5 1 час назад

      Быдло в своем репертуаре

      5
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