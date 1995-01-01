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    «Бавария» намерена купить у «Боруссии» М Закарию и Нойхауса

    Два полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» находятся среди приоритетов в трансферном листе «Баварии», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. Речь идет о Денисе Закарии и Флориане Нойхаусе.

    Покупки намечены на следующий год. Опорник Закария стоит 40 миллионов евро, Нойхаус – 28 миллионов.

    • «Боруссия» намерена продлить контракт с Закарией, истекающий летом 2022 года.
    • Закария провел в этом сезоне 4 матча.
    • Нойхаус в нынешней кампании поучаствовал в 15 встречах, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10774

      Skull_Boy 22 минуты назад

      Надо бы учитывая, что Киммих вылетел надолго, а Мартинес уже одной ногой вернулся в Бильбао

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