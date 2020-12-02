«Бавария» намерена купить у «Боруссии» М Закарию и Нойхауса

Два полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» находятся среди приоритетов в трансферном листе «Баварии», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Transfermarkt. Речь идет о Денисе Закарии и Флориане Нойхаусе.

Покупки намечены на следующий год. Опорник Закария стоит 40 миллионов евро, Нойхаус – 28 миллионов.