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    ⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» – с «Ротором»

    Сегодня, 29 ноября, завершается 16-й тур РПЛ. Сначала «Урал» дома справился с «Сочи» (1:0).

    Затем в Уфе начали встречу одноименный клуб и «Тамбов».

    «Рубин» примет ЦСКА, а «Спартак»«Ротор».

    Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

    Уфа – Тамбов

    29 ноября, 14:00 мск

    Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

    29 ноября, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)

    29 ноября, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Химки – Краснодар – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 67.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

    Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Евсеев, 86.

    Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    29.11.2020 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24384

      DOCTOR PENALTY 29 ноября 2020, 17:39

      Первый тайм Рубина с ЦСКА показал одно: самый невезучий игрок РПЛ на этот час - Фёдор Чалов! Мяч даже с метра у него не идёт в ворота, хотя исполнение было что надо. Терпи, Федя, терпи, закончится эта чёртова чёрная полоса.

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