⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» – с «Ротором»

Сегодня, 29 ноября, завершается 16-й тур РПЛ. Сначала «Урал» дома справился с «Сочи» (1:0).
Затем в Уфе начали встречу одноименный клуб и «Тамбов».
«Рубин» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Ротор».
Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур
29 ноября, 14:00 мск
Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)
29 ноября, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)
29 ноября, 19:00 мск
Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Конате, 67.
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0
Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).
Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Евсеев, 86.
Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).