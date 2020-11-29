⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» – с «Ротором»

Сегодня, 29 ноября, завершается 16-й тур РПЛ. Сначала «Урал» дома справился с «Сочи» (1:0).

Затем в Уфе начали встречу одноименный клуб и «Тамбов».

«Рубин» примет ЦСКА, а «Спартак» – «Ротор».

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Тамбов

29 ноября, 14:00 мск

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

29 ноября, 16:30 мск

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Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)

29 ноября, 19:00 мск

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Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

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Химки – Краснодар – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 67.

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Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Евсеев, 86.

Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ