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⚽ РПЛ. «Рубин» сыграет с ЦСКА, «Спартак» – с «Ротором»

29 ноября 2020, 14:55
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Сегодня, 29 ноября, завершается 16-й тур РПЛ. Сначала «Урал» дома справился с «Сочи» (1:0).

Затем в Уфе начали встречу одноименный клуб и «Тамбов».

«Рубин» примет ЦСКА, а «Спартак»«Ротор».

Чемпионат России. РПЛ. 16-й тур

Уфа – Тамбов

29 ноября, 14:00 мск

Рубин (Казань) – ЦСКА (Москва)

29 ноября, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Спартак (Москва) – Ротор (Волгоград)

29 ноября, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 (0:0)

Текстовая онлайн-трансляция

Химки – Краснодар – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 67.

Текстовая онлайн-трансляция

Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Полоз, 35 (с пенальти); 2:0 – Полоз, 71 (с пенальти); 3:0 – Полоз, 74; 4:0 – Байрамян, 85; 4:1 – Моро, 90+1 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Сочи – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Евсеев, 86.

Удаления: нет – Терехов, 45+2 (вторая ж.к.).

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Динамо Ростов Локомотив Краснодар Сочи Рубин Ахмат Арсенал Химки Ротор Уфа Урал Тамбов
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1606660798
Первый тайм Рубина с ЦСКА показал одно: самый невезучий игрок РПЛ на этот час - Фёдор Чалов! Мяч даже с метра у него не идёт в ворота, хотя исполнение было что надо. Терпи, Федя, терпи, закончится эта чёртова чёрная полоса.
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