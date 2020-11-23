Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

«Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

23 ноября 2020, 21:53
4

«Бавария» опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный теннисисту Даниилу Медведеву.

  • Россиянин накануне стал победителем итогового турнира ATP.
  • В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

«Поздравляем с победой на турнире ATP! Мы подготовили небольшой сюрприз, который ждет тебя в Мюнхене», – написала пресс-служба мюнхенского клуба, прикрепив видео изготовления футболки «Баварии» с первым номером и фамилией Медведева.

«Браво, Даниил». «Зенит» поздравил Медведева с победой на итоговом турнире

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ollegator
1606158955
А какое отношение он имеет к Баварии? Чисто интересно
Ответить
Давид59
1606204153
Методом дедукции предположу, что Даниил живёт в Мюнхене.
Ответить
Главные новости
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
4
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
8
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
5
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
4
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
9
Все новости
Все новости
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
10:25
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
Вчера, 18:26
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
Вчера, 12:57
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
19-летний Диоманде поделился эмоциями от перехода в «Реал»
7 августа
3
Фото«Реал» подписал Диоманде на 7 лет
6 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+