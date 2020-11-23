«Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

«Бавария» опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный теннисисту Даниилу Медведеву.

Россиянин накануне стал победителем итогового турнира ATP.

В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

«Поздравляем с победой на турнире ATP! Мы подготовили небольшой сюрприз, который ждет тебя в Мюнхене», – написала пресс-служба мюнхенского клуба, прикрепив видео изготовления футболки «Баварии» с первым номером и фамилией Медведева.

«Браво, Даниил». «Зенит» поздравил Медведева с победой на итоговом турнире