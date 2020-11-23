«Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

«Бавария» опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный теннисисту Даниилу Медведеву.
- Россиянин накануне стал победителем итогового турнира ATP.
- В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.
«Поздравляем с победой на турнире ATP! Мы подготовили небольшой сюрприз, который ждет тебя в Мюнхене», – написала пресс-служба мюнхенского клуба, прикрепив видео изготовления футболки «Баварии» с первым номером и фамилией Медведева.
«Браво, Даниил». «Зенит» поздравил Медведева с победой на итоговом турнире
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Баварии»