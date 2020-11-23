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    «Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

    «Бавария» опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный теннисисту Даниилу Медведеву.

    • Россиянин накануне стал победителем итогового турнира ATP.
    • В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.

    «Поздравляем с победой на турнире ATP! Мы подготовили небольшой сюрприз, который ждет тебя в Мюнхене», – написала пресс-служба мюнхенского клуба, прикрепив видео изготовления футболки «Баварии» с первым номером и фамилией Медведева.

    «Браво, Даниил». «Зенит» поздравил Медведева с победой на итоговом турнире

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Баварии»

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