«Бавария» поздравила Медведева с победой на итоговом турнире ATP. Теннисисту подарят именную футболку

А какое отношение он имеет к Баварии? Чисто интересно
«Бавария» опубликовала в твиттере поздравительный пост, адресованный теннисисту Даниилу Медведеву.
- Россиянин накануне стал победителем итогового турнира ATP.
- В финале Медведев обыграл австрийца Доминика Тима.
«Поздравляем с победой на турнире ATP! Мы подготовили небольшой сюрприз, который ждет тебя в Мюнхене», – написала пресс-служба мюнхенского клуба, прикрепив видео изготовления футболки «Баварии» с первым номером и фамилией Медведева.
«Браво, Даниил». «Зенит» поздравил Медведева с победой на итоговом турнире
Congrats on your #NittoATPFinals win, @DaniilMedwed!We have a little something waiting for you here in Munich! #MiaSanMia @atptour pic.twitter.com/XeELeSkjMy— FC Bayern München (@FCBayern) November 23, 2020