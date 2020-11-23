⚽ Завершился 15-й тур РПЛ. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» победили; ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Кабелья, 17.
Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.
Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)
Голы: 0:1 – Кузяев, 16; 1:1 – Бериша, 26; 1:2 – Ловрен, 48; 2:2 – Бериша, 53 (с пенальти).
Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Скопинцев, 79; 1:1 – Зобнин, 86.
Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Миранчук, 72 (с пенальти).
ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.
Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Байрамян, 55; 0:2 – Байрамян, 76.
Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург) – 0:0
Голы: 0:1 – Кухарчук, 5; 0:2 – Трошечкин, 37; 1:2 – Йокич, 83.
Источник: «Бомбардир»