Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ⚽ Завершился 15-й тур РПЛ. «Локомотив», «Краснодар» и «Ростов» победили; ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» потеряли очки

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Краснодар – Тамбов – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Кабелья, 17.

    Удаления: Сорокин, 60 – Ароян, 64.

    Ахмат (Грозный) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кузяев, 16; 1:1 – Бериша, 26; 1:2 – Ловрен, 48; 2:2 – Бериша, 53 (с пенальти).

    Текстовая онлайн-трансляция

    Спартак (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Скопинцев, 79; 1:1 – Зобнин, 86.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Миранчук, 72 (с пенальти).

    ЦСКА (Москва) – Сочи – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Сигурдссон, 5; 1:1 – Бурмистров, 23.

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 55; 0:2 – Байрамян, 76.

    Ротор (Волгоград) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

    Уфа – Химки – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кухарчук, 5; 0:2 – Трошечкин, 37; 1:2 – Йокич, 83.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2020 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 23 ноября 2020, 08:18

      ЦСКА по делу на первом месте, из того что на сегодня есть они действительно лучшие. Спартаку нужен тренер !!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25028

      bset > silver29 23 ноября 2020, 10:44

      По делу - это когда хоть какой-то уверенный отрыв есть. Просто повезло чуть больше, чем остальным. Особенно в матче с Сочи повезло, что хотя бы 1 очко заработали. Не понимаю я, какого вам еще тренера подавай. Идете уверенно на третьем месте, недавно были на первом. Впереди ЦСКА и Зенит - не самые слабые команды, чтобы говорить, что их вы на 100% должны были обходить.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > bset 23 ноября 2020, 11:44

      Лично мне стало интересно на Динамо смотреть, реально Шварц вдохнул в них уверенность, плохо что в декабре они с зенькой сыграют, правда местные аборигены утверждают что стадион теплый, а так жду от них прекрасной игры как с нами. По поводу тренера НИКОГДА не скрывал что тедеско временщик, команда не знает что с мячом делать ((( гол был за счет индивидуальных действий. Шварц всего два месяца и создал команду, а этот уехал отдыхать ((((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25028

      bset > silver29 23 ноября 2020, 12:37

      Есть такая замечательная наука - история. Она позволяет за счет прошлых ошибок не допускать ошибок в будущем. Понимая, что тебе никакого удовольствия копаться в истории ЦСКА нет, расскажу простой пример. Когда-то был нашим тренером Слуцкий. Было множество автобусных игр, забивали гол и садились в оборону, в общем, никакой красоты матчи из себя не представлял, но результат приносили - несколько чемпионств мы выиграли. Но болельщики кричали, что лучше нормальную игру, чем такие трофеи. И вот пришел Ганчаренко. Игра при нем стала лучше, красивые атаки, но вечно чего-то не хватает в завершении, от чего страдает результат. Да и пропускаем мы больше, так как не сидим всей командой в обороне. И болельщики снова недовольны, что нет результата, нет чемпионств. Так что не спешите судить. 3-е место - достойный результат, а по итогам сезона видно будет всю работу, а не ее промежуточные результаты.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > bset 23 ноября 2020, 13:08

      Подожди, давай тебе как любителю истории расскажу вот был в Спартаке тренер Карреро, взяли золото, возможно случай, но шли на втором месте и вот бац кто-то решил надо быть первыми........ прошел год игры нет, не обольщайся третьим местом, самой игры нет ((( любой серьезный матч и мы в ауте с этим клоуном, да я не считаю его тренером, и не боюсь минусов своих одноклубников ждущих от него чуда, поверь его не будет. Спортивная команда создается долго и кропотливо, все остальное это театр. Если цель была поставить европейскую игру, то тедеско не лучший выбор. Я уже писал про его работу в Шальке-04, и как его от туда поперли.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25028

      bset > silver29 23 ноября 2020, 13:22

      Ну хорошо, будь по твоему. То, что увольнение Карреры, - это провал, тут даже спорить не о чем.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > silver29 23 ноября 2020, 23:48

      Спартаку нужно укрепление состава и то что мы идем на третьем месте , а не боремся за выживание как это было еще в прошлом году уже огромное достижение , а то что мы в лидерах по прошествии первого круга , говорит о том , что результат не случаен !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > VVM1964 24 ноября 2020, 08:15

      Ты смешон в своих прогнозах и ожиданиях, только глупец не видит, что тедеско это временщик, одно то что он уехал на целых девять дней и забил на подготовку говорит о его поверхности ((( где ты увидел команду ? у Динамо скамейка в двое длиннее, набрали пустышек типа Кокорина, Крал посматривает на Европу, Соболева нет, Бакаев сдулся...... с кем ты собрался за чемпионство бороться, обороны нет, молись на Максименко он один выручает, вот мля достижение по твоему не в зоне вылета и уже хорошо (((( Динамо по сути обыграло нас, если бы не индивидуальные действия Зобнина получили бы баранку ((( нет игры, только клоунада на бровке. Мы не обыграли ни одного лидера РПЛ ((((. За сим все,лично тебе более отвечать не буду !!!! Сиди и жди чуда от чуда в стрингах ((((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33889

      VVM1964 > silver29 25 ноября 2020, 02:02

      Ты сам всё описал - играть некому , а виноват Тедеско , железная логика ((( . Какое на хер чемпионство с таким составом и ПРЕЖДЕ ВСЕГО с составом . Да , может и временщик , а у нас все временщики , но он вытащил команду из жопы , куда мы стремительно летели и уже ЗА ЭТО я испытываю к нему симпатию и отдаю должное уважение . Можешь не отвечать - ты давно зарекомендовал себя человеком не сдержанным и не умеющим вести аргументированные споры (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 ноября 2020, 21:02

      ЦСКА выиграл первый круг как всегда с помощью судей. У Зенита и Сочи отобрали победы.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk > paracetamol 23 ноября 2020, 07:35

      прими парацетамол, у тя при температуре с головой не порядок)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25028

      bset > paracetamol 23 ноября 2020, 10:46

      Ахахаха. Ну прекрати. Так смешно от болельщиков Зенита такие комментарии видеть. У меня в школе тоже был такой чувак, который вечно лажал. И чтобы над ним смеялись поменьше, пытался перекинуть с себя зашквар на кого-то другого - также нелепо выглядело, как твои обвинения, что все вокруг судей купили, одни вы бедные несчастные сидите такие на газовой трубе все такие честные. То вам Спартак судей купил, то теперь ЦСКА, завтра еще кого-нибудь приплетете. Еще и своего брата младшего Сочи приплел. А потом обижаетесь, что его вашим фарм-клубом называют.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11