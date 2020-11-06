«Кайрат» продлил контракт с Вагнером Лавом

«Кайрат» объявил о продлении контакта с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение казахстанского клуба с 36-летним форвардом рассчитано до конца 2021 года. Остальные условия не разглашаются.

В 13 матчах за «Кайрат» Вагнер забил 7 мячей.

В этом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет взял КПЛ. Вагнер забил в чемпионском матче.