«Кайрат» продлил контракт с Вагнером Лавом

В Кайрате Вагнер, в ЦСКА Гайч, в небе Боннэр, на земле Хайкин Шехтман, в воде Шестой флот. Славно поработала селекционная служба армейцев - вместо проверенного старого коня взяли ходячее бревно...
«Кайрат» объявил о продлении контакта с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение казахстанского клуба с 36-летним форвардом рассчитано до конца 2021 года. Остальные условия не разглашаются.
- В 13 матчах за «Кайрат» Вагнер забил 7 мячей.
- В этом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет взял КПЛ. Вагнер забил в чемпионском матче.
Он остается!⠀⠀⠀Футбольный клуб «Кайрат» и бразильский форвард Вагнер Лав продлили трудовые соглашения pic.twitter.com/hU7F05vv7Y— ФК «Кайрат» (@fc_kairat) November 6, 2020