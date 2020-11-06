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    «Кайрат» продлил контракт с Вагнером Лавом

    «Кайрат» объявил о продлении контакта с бразильским нападающим Вагнером Лавом, сообщает пресс-служба клуба.

    Новое соглашение казахстанского клуба с 36-летним форвардом рассчитано до конца 2021 года. Остальные условия не разглашаются.

    • В 13 матчах за «Кайрат» Вагнер забил 7 мячей.
    • В этом сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет взял КПЛ. Вагнер забил в чемпионском матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Кайрата»

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      Радио1000шумеров 49 минут назад

      В Кайрате Вагнер, в ЦСКА Гайч, в небе Боннэр, на земле Хайкин Шехтман, в воде Шестой флот. Славно поработала селекционная служба армейцев - вместо проверенного старого коня взяли ходячее бревно...

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