В Польше арестовали экс-агента Левандовски. Он вымогал у игрока 20 миллионов

Бывший агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски арестован в Польше, пишет Sportbox со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. Дело ведет прокуратура Варшавы.
Кухарски подозревается в вымогательстве у Левандовски 20 миллионов евро. В обмен на деньги экс-агент обещал не публиковать частную информацию о футболисте. В доме Кухарски провели обыски.
- Левандовски работал с Кухарски с 2008 по 2018 год.
- Кухарски ранее обвинял Левандовски в неправомерном выводе денежных средств и их расходовании.
- Поляк сейчас лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги.
Источник: Sportbox