Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    В Польше арестовали экс-агента Левандовски. Он вымогал у игрока 20 миллионов

    Бывший агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски арестован в Польше, пишет Sportbox со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. Дело ведет прокуратура Варшавы.

    Кухарски подозревается в вымогательстве у Левандовски 20 миллионов евро. В обмен на деньги экс-агент обещал не публиковать частную информацию о футболисте. В доме Кухарски провели обыски.

    • Левандовски работал с Кухарски с 2008 по 2018 год.
    • Кухарски ранее обвинял Левандовски в неправомерном выводе денежных средств и их расходовании.
    • Поляк сейчас лидирует в списке бомбардиров Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80149
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru