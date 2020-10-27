В Польше арестовали экс-агента Левандовски. Он вымогал у игрока 20 миллионов

Бывший агент форварда «Баварии» Роберта Левандовски Цезарий Кухарски арестован в Польше, пишет Sportbox со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel. Дело ведет прокуратура Варшавы.

Кухарски подозревается в вымогательстве у Левандовски 20 миллионов евро. В обмен на деньги экс-агент обещал не публиковать частную информацию о футболисте. В доме Кухарски провели обыски.