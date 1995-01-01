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    Миранчук – о дебюте за «Аталанту»: «Приятно вернуться в игру»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой дебют в составе новой команды.

    • Россиянин вышел на замену на 80-й минуте игры Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (4:0).
    • Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

    «Приятно вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать», – написал Миранчук в инстаграме, прикрепив несколько фото с матча.

    Гасперини – о голе Миранчука «Мидтъюлланду: «Это хорошо для него, что он смог забить в дебютном матче»

    Семин – о дебютном голе Миранчука за «Аталанту»: «За него все рады, я тоже»

    Агент Миранчука: «Все начали сравнивать с Роналдиньо, но это именно его гол»

    text

    Публикация от text (@miranchuk) 22 Окт 2020 в 8:50 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Алексея Миранчука

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +994

      elessar arnor 1 час назад

      лучше быть в зеньке и выходить против Брюгге, чем играть за атланту и побеждать, никакой эстетики (Оздоев)

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