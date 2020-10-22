Миранчук – о дебюте за «Аталанту»: «Приятно вернуться в игру»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прокомментировал свой дебют в составе новой команды.

Россиянин вышел на замену на 80-й минуте игры Лиги чемпионов с «Мидтьюлландом» (4:0).

Спустя девять минут 25-летний хавбек забил четвертый гол своей команды.

«Приятно вернуться в игру. Спасибо всем за поддержку. Продолжаем работать», – написал Миранчук в инстаграме, прикрепив несколько фото с матча.

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