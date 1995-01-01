Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    РПЛ опубликовала календарь до конца года. Матч «Зенит» – «Спартак» – в среду 16 декабря

    Стал известен календарь матчей РПЛ до декабря. Лига уйдет на зимнюю паузу 18 декабря, в пятницу.

    15-й тур

    21 ноября (суббота)

    14:00 «Краснодар» – «Тамбов»

    16:30 «Ахмат» – «Зенит»

    19:00 «Локомотив» – «Арсенал»

    19:00 «Спартак» – «Динамо»

    22 ноября (воскресенье)

    14:00 ЦСКА – «Сочи»

    16:30 «Ротор» – «Урал»

    19:00 «Рубин» – «Ростов»

    23 ноября (понедельник)

    17:00 «Уфа» – «Химки»

    16-й тур

    28 ноября (суббота)

    14:00 «Арсенал» – «Зенит»

    16:30 «Химки» – «Краснодар»

    19:00 «Ростов» – «Динамо»

    19:00 «Ахмат» – «Локомотив»

    29 ноября (воскресенье)

    12:00 «Урал» – «Сочи»

    14:00 «Уфа» – «Тамбов»

    16:30 «Рубин» – ЦСКА

    19:00 «Спартак» – «Ротор»

    17-й тур

    5 декабря (суббота)

    14:00 «Локомотив» – «Рубин»

    16:30 «Спартак» – «Тамбов»

    19:00 «Зенит» – «Урал»

    19:00 «Краснодар» – «Ротор»

    6 декабря (воскресенье)

    14:00 «Ростов» – «Уфа»

    16:30 «Динамо» – «Арсенал»

    19:00 ЦСКА – «Химки»

    7 декабря (понедельник)

    19:00 «Сочи» – «Ахмат»

    18-й тур

    11 декабря (пятница)

    19:00 «Химки» – «Арсенал»

    12 декабря (суббота)

    14:00 «Ротор» – «Уфа»

    16:30 «Сочи» – «Спартак»

    19:00 «Зенит» – «Динамо»

    13 декабря (воскресенье)

    14:00 «Тамбов» – «Рубин»

    16:30 «Краснодар» – «Локомотив»

    19:00 «Ахмат» – «Ростов»

    19:00 ЦСКА – «Урал»

    19-й тур

    16 декабря (среда)

    18:00 «Ротор» – «Арсенал»

    18:00 «Сочи» – «Динамо»

    20:00 «Зенит» – «Спартак»

    17 декабря (четверг)

    18:00 «Химки» – «Локомотив»

    18:00 «Краснодар» – «Уфа»

    20:00 «Ахмат» – «Рубин»

    20:00 «Ростов» – ЦСКА

    18 декабря (пятница)

    18:00 «Тамбов» – «Урал».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9123

      alarm 11 минут назад

      16 декабря хряки будут очень громко визжать!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79787
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru