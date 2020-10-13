РПЛ опубликовала календарь до конца года. Матч «Зенит» – «Спартак» – в среду 16 декабря

Стал известен календарь матчей РПЛ до декабря. Лига уйдет на зимнюю паузу 18 декабря, в пятницу.

15-й тур

21 ноября (суббота)

14:00 «Краснодар» – «Тамбов»

16:30 «Ахмат» – «Зенит»

19:00 «Локомотив» – «Арсенал»

19:00 «Спартак» – «Динамо»

22 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Сочи»

16:30 «Ротор» – «Урал»

19:00 «Рубин» – «Ростов»

23 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» – «Химки»

16-й тур

28 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» – «Зенит»

16:30 «Химки» – «Краснодар»

19:00 «Ростов» – «Динамо»

19:00 «Ахмат» – «Локомотив»

29 ноября (воскресенье)

12:00 «Урал» – «Сочи»

14:00 «Уфа» – «Тамбов»

16:30 «Рубин» – ЦСКА

19:00 «Спартак» – «Ротор»

17-й тур

5 декабря (суббота)

14:00 «Локомотив» – «Рубин»

16:30 «Спартак» – «Тамбов»

19:00 «Зенит» – «Урал»

19:00 «Краснодар» – «Ротор»

6 декабря (воскресенье)

14:00 «Ростов» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Арсенал»

19:00 ЦСКА – «Химки»

7 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Ахмат»

18-й тур

11 декабря (пятница)

19:00 «Химки» – «Арсенал»

12 декабря (суббота)

14:00 «Ротор» – «Уфа»

16:30 «Сочи» – «Спартак»

19:00 «Зенит» – «Динамо»

13 декабря (воскресенье)

14:00 «Тамбов» – «Рубин»

16:30 «Краснодар» – «Локомотив»

19:00 «Ахмат» – «Ростов»

19:00 ЦСКА – «Урал»

19-й тур

16 декабря (среда)

18:00 «Ротор» – «Арсенал»

18:00 «Сочи» – «Динамо»

20:00 «Зенит» – «Спартак»

17 декабря (четверг)

18:00 «Химки» – «Локомотив»

18:00 «Краснодар» – «Уфа»

20:00 «Ахмат» – «Рубин»

20:00 «Ростов» – ЦСКА

18 декабря (пятница)

18:00 «Тамбов» – «Урал».