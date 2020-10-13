РПЛ опубликовала календарь до конца года. Матч «Зенит» – «Спартак» – в среду 16 декабря

Стал известен календарь матчей РПЛ до декабря. Лига уйдет на зимнюю паузу 18 декабря, в пятницу.
15-й тур
21 ноября (суббота)
14:00 «Краснодар» – «Тамбов»
16:30 «Ахмат» – «Зенит»
19:00 «Локомотив» – «Арсенал»
19:00 «Спартак» – «Динамо»
22 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Сочи»
16:30 «Ротор» – «Урал»
19:00 «Рубин» – «Ростов»
23 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» – «Химки»
16-й тур
28 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» – «Зенит»
16:30 «Химки» – «Краснодар»
19:00 «Ростов» – «Динамо»
19:00 «Ахмат» – «Локомотив»
29 ноября (воскресенье)
12:00 «Урал» – «Сочи»
14:00 «Уфа» – «Тамбов»
16:30 «Рубин» – ЦСКА
19:00 «Спартак» – «Ротор»
17-й тур
5 декабря (суббота)
14:00 «Локомотив» – «Рубин»
16:30 «Спартак» – «Тамбов»
19:00 «Зенит» – «Урал»
19:00 «Краснодар» – «Ротор»
6 декабря (воскресенье)
14:00 «Ростов» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Арсенал»
19:00 ЦСКА – «Химки»
7 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Ахмат»
18-й тур
11 декабря (пятница)
19:00 «Химки» – «Арсенал»
12 декабря (суббота)
14:00 «Ротор» – «Уфа»
16:30 «Сочи» – «Спартак»
19:00 «Зенит» – «Динамо»
13 декабря (воскресенье)
14:00 «Тамбов» – «Рубин»
16:30 «Краснодар» – «Локомотив»
19:00 «Ахмат» – «Ростов»
19:00 ЦСКА – «Урал»
19-й тур
16 декабря (среда)
18:00 «Ротор» – «Арсенал»
18:00 «Сочи» – «Динамо»
20:00 «Зенит» – «Спартак»
17 декабря (четверг)
18:00 «Химки» – «Локомотив»
18:00 «Краснодар» – «Уфа»
20:00 «Ахмат» – «Рубин»
20:00 «Ростов» – ЦСКА
18 декабря (пятница)
18:00 «Тамбов» – «Урал».