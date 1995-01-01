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    РПЛ опубликовала расписание первых шести туров сезона-2020/21

    Появилось расписание матчей российской Премьер-лиги с первого по шестой тур включительно.

    1-й тур

    8 августа (суббота)

    16:00 «Химки» – ЦСКА

    18:30 «Тамбов» – «Ростов»

    9 августа (воскресенье)

    17:00 «Уфа» – «Краснодар»

    19:00 «Арсенал» – «Ахмат»

    20:00 «Спартак» – «Сочи»

    10 августа (понедельник)

    17:00 «Урал» – «Динамо»

    11 августа (вторник)

    18:00 «Ротор» – «Зенит»

    20:00 «Рубин» – «Локомотив»

    2-й тур

    14 августа (пятница)

    18:00 «Арсенал» – «Уфа»

    19:00 «Сочи» – «Химки»

    20:00 «Спартак» – «Ахмат»

    15 августа (суббота)

    15:30 «Рубин» – «Урал»

    15:30 «Динамо» – «Ротор»

    18:00 ЦСКА – «Тамбов»

    19:00 «Локомотив» – «Краснодар»

    20:00 «Ростов» – «Зенит»

    3-й тур

    18 августа (вторник)

    18:00 «Сочи» – «Рубин»

    19:00 «Тамбов» – «Химки»

    20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

    19 августа (среда)

    16:00 «Уфа» – «Спартак»

    16:00 «Урал» – «Локомотив»

    18:00 «Ахмат» – «Ротор»

    19:00 «Динамо» – «Ростов»

    20:00 «Зенит» – ЦСКА

    4-й тур

    22 августа (суббота)

    14:00 «Урал» – «Краснодар»

    16:00 «Химки» – «Ахмат»

    17:30 «Арсенал» – «Динамо»

    18:00 «Зенит» – «Тамбов»

    20:00 ЦСКА – «Рубин»

    20:00 «Ротор» – «Сочи»

    23 августа (воскресенье)

    16:30 «Уфа» – «Ростов»

    19:00 «Спартак» – «Локомотив»

    5-й тур

    25 августа (вторник)

    18:30 «Тамбов» – «Сочи»

    20:30 «Арсенал» – «Химки»

    26 августа (среда)

    18:30 «Рубин» – «Уфа»

    18:30 «Ротор» – «Спартак»

    18:30 «Локомотив» – «Ахмат»

    20:30 «Ростов» – «Урал»

    20:30 «Краснодар» – ЦСКА

    20:45 «Динамо» – «Зенит»

    6-й тур

    29 августа (суббота)

    15:30 «Рубин» – «Тамбов»

    18:00 «Спартак» – «Арсенал»

    20:00 «Химки» – «Ротор»

    30 августа (воскресенье)

    14:00 «Уфа» – «Динамо»

    16:00 «Локомотив» – «Зенит»

    18:00 «Ахмат» – ЦСКА

    20:00 «Сочи» – «Урал»

    20:00 «Краснодар» – «Ростов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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