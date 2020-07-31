РПЛ опубликовала расписание первых шести туров сезона-2020/21

Появилось расписание матчей российской Премьер-лиги с первого по шестой тур включительно.
1-й тур
8 августа (суббота)
16:00 «Химки» – ЦСКА
18:30 «Тамбов» – «Ростов»
9 августа (воскресенье)
17:00 «Уфа» – «Краснодар»
19:00 «Арсенал» – «Ахмат»
20:00 «Спартак» – «Сочи»
10 августа (понедельник)
17:00 «Урал» – «Динамо»
11 августа (вторник)
18:00 «Ротор» – «Зенит»
20:00 «Рубин» – «Локомотив»
2-й тур
14 августа (пятница)
18:00 «Арсенал» – «Уфа»
19:00 «Сочи» – «Химки»
20:00 «Спартак» – «Ахмат»
15 августа (суббота)
15:30 «Рубин» – «Урал»
15:30 «Динамо» – «Ротор»
18:00 ЦСКА – «Тамбов»
19:00 «Локомотив» – «Краснодар»
20:00 «Ростов» – «Зенит»
3-й тур
18 августа (вторник)
18:00 «Сочи» – «Рубин»
19:00 «Тамбов» – «Химки»
20:00 «Краснодар» – «Арсенал»
19 августа (среда)
16:00 «Уфа» – «Спартак»
16:00 «Урал» – «Локомотив»
18:00 «Ахмат» – «Ротор»
19:00 «Динамо» – «Ростов»
20:00 «Зенит» – ЦСКА
4-й тур
22 августа (суббота)
14:00 «Урал» – «Краснодар»
16:00 «Химки» – «Ахмат»
17:30 «Арсенал» – «Динамо»
18:00 «Зенит» – «Тамбов»
20:00 ЦСКА – «Рубин»
20:00 «Ротор» – «Сочи»
23 августа (воскресенье)
16:30 «Уфа» – «Ростов»
19:00 «Спартак» – «Локомотив»
5-й тур
25 августа (вторник)
18:30 «Тамбов» – «Сочи»
20:30 «Арсенал» – «Химки»
26 августа (среда)
18:30 «Рубин» – «Уфа»
18:30 «Ротор» – «Спартак»
18:30 «Локомотив» – «Ахмат»
20:30 «Ростов» – «Урал»
20:30 «Краснодар» – ЦСКА
20:45 «Динамо» – «Зенит»
6-й тур
29 августа (суббота)
15:30 «Рубин» – «Тамбов»
18:00 «Спартак» – «Арсенал»
20:00 «Химки» – «Ротор»
30 августа (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Динамо»
16:00 «Локомотив» – «Зенит»
18:00 «Ахмат» – ЦСКА
20:00 «Сочи» – «Урал»
20:00 «Краснодар» – «Ростов»