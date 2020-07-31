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РПЛ опубликовала расписание первых шести туров сезона-2020/21

31 июля 2020, 17:19
1

Появилось расписание матчей российской Премьер-лиги с первого по шестой тур включительно.

1-й тур

8 августа (суббота)

16:00 «Химки» – ЦСКА

18:30 «Тамбов» – «Ростов»

9 августа (воскресенье)

17:00 «Уфа» – «Краснодар»

19:00 «Арсенал» – «Ахмат»

20:00 «Спартак» – «Сочи»

10 августа (понедельник)

17:00 «Урал» – «Динамо»

11 августа (вторник)

18:00 «Ротор» – «Зенит»

20:00 «Рубин» – «Локомотив»

2-й тур

14 августа (пятница)

18:00 «Арсенал» – «Уфа»

19:00 «Сочи» – «Химки»

20:00 «Спартак» – «Ахмат»

15 августа (суббота)

15:30 «Рубин» – «Урал»

15:30 «Динамо» – «Ротор»

18:00 ЦСКА – «Тамбов»

19:00 «Локомотив» – «Краснодар»

20:00 «Ростов» – «Зенит»

3-й тур

18 августа (вторник)

18:00 «Сочи» – «Рубин»

19:00 «Тамбов» – «Химки»

20:00 «Краснодар» – «Арсенал»

19 августа (среда)

16:00 «Уфа» – «Спартак»

16:00 «Урал» – «Локомотив»

18:00 «Ахмат» – «Ротор»

19:00 «Динамо» – «Ростов»

20:00 «Зенит» – ЦСКА

4-й тур

22 августа (суббота)

14:00 «Урал» – «Краснодар»

16:00 «Химки» – «Ахмат»

17:30 «Арсенал» – «Динамо»

18:00 «Зенит» – «Тамбов»

20:00 ЦСКА – «Рубин»

20:00 «Ротор» – «Сочи»

23 августа (воскресенье)

16:30 «Уфа» – «Ростов»

19:00 «Спартак» – «Локомотив»

5-й тур

25 августа (вторник)

18:30 «Тамбов» – «Сочи»

20:30 «Арсенал» – «Химки»

26 августа (среда)

18:30 «Рубин» – «Уфа»

18:30 «Ротор» – «Спартак»

18:30 «Локомотив» – «Ахмат»

20:30 «Ростов» – «Урал»

20:30 «Краснодар» – ЦСКА

20:45 «Динамо» – «Зенит»

6-й тур

29 августа (суббота)

15:30 «Рубин» – «Тамбов»

18:00 «Спартак» – «Арсенал»

20:00 «Химки» – «Ротор»

30 августа (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Динамо»

16:00 «Локомотив» – «Зенит»

18:00 «Ахмат» – ЦСКА

20:00 «Сочи» – «Урал»

20:00 «Краснодар» – «Ростов»

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Ростов Динамо Спартак Арсенал Рубин Сочи Тамбов Ахмат Химки Ротор Уфа Урал
Комментарии (1)
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1596256238
По планете ходит зараза и проводить чемпионат не имеет смысла.Никаких Лиг Чемпионов ,Кубков УЕФА, Чемпионатов Европы и Мира не будет.Пока закрыты границы надеяться не стоит, что всё рассосется само собой.Наши футбольные чиновники продолжают жить по инерции.
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