«Фиорентина» может пригласить Сарри возглавить команду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри интересен руководству «Фиорентины», пишет Football Italia.
Клуб следит за ситуацией вокруг 61-летнего специалиста и готов предложить ему работу в случае его ухода из «Ювентуса». В Италии считают, что вероятность отставки Сарри повысилась после поражения туринцев от «Наполи» в финале Кубка страны.
Сейчас флорентийцев возглавляет Джузеппе Якини.
- «Ювентус» лидирует в Серии А с 4-очковым отрывом.
- «Фиорентина» занимает в турнирной таблице 13-е место.
Источник: Football Italia