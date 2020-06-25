«Фиорентина» может пригласить Сарри возглавить команду

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри интересен руководству «Фиорентины», пишет Football Italia.

Клуб следит за ситуацией вокруг 61-летнего специалиста и готов предложить ему работу в случае его ухода из «Ювентуса». В Италии считают, что вероятность отставки Сарри повысилась после поражения туринцев от «Наполи» в финале Кубка страны.

Сейчас флорентийцев возглавляет Джузеппе Якини.