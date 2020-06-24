Роналдо: «Двери «Вальядолида» для Алексиса Санчеса всегда открыты»

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо готов принять нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Чилиец находится в аренде в «Интере».
«Санчес преуспевает везде, где выступает. Если он не сможет играть в Милане, двери «Вальядолида» для него всегда открыты», – заверил Роналдо.
- В Санчесе не заинтересован ни «Интер», ни «Юнайтед».
- В текущем сезоне Серии А Санчес принял участие в восьми матчах, забил гол, сделал результативный пас.
- «Вальядолид» идет в Примере 14-м.
Источник: Sempre Inter