Роналдо: «Двери «Вальядолида» для Алексиса Санчеса всегда открыты»

Президент и главный акционер «Вальядолида» Роналдо готов принять нападающего «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса. Чилиец находится в аренде в «Интере».

«Санчес преуспевает везде, где выступает. Если он не сможет играть в Милане, двери «Вальядолида» для него всегда открыты», – заверил Роналдо.