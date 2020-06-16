«У кого-то слезы появились, это тронуло». Игнашевич рассказал, как партнеры узнали о завершении его карьеры

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашивич вспомнил, как рассказал партнерам по сборной о завершении карьеры.
«Сразу после четвертьфинала ЧМ-2018 было непросто. Нужно зайти в раздевалку и объявить всем, что я завершаю карьеру. Слова дались волнительно и тяжело. Кто-то из тренеров сказал, чтобы я подумал, не торопился. У кого-то слезы появились. Это тронуло», – приводит слова тренера пресс-служба сборной России.
- Игнашевич – воспитанник школы «Торпедо».
- Начал профессиональную карьеру на высшем уровне в «Крыльях Советов», за которые выступал с 1999 по 2000 годы.
- В 2001 году перешел в московский «Локомотив», где играл три сезона и стал чемпионом России.
- В 2004 году подписал контракт с ЦСКА, в составе которого играл до завершения карьеры летом 2018 года.
Источник: инстаграм сборной России